Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski klub je imel v svoji prvi sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva srečno roko z izbiro francoskega napadalca Guillaumeja Leclerca, ki se je hitro izkazal za dobro okrepitev. Centralni napadalec je bil v rednem delu sezone najboljši strelec in asistent Olimpije (na 44 tekmah 41 točk – 16 zadetkov in 25 podaj), s petimi zadetki in štirimi podaji na sedmih četrtfinalnih obračunih pa je bil prav tako na vrhu točkovne lestvice zmajev.

Vodstvu Olimpije ga po sezoni ni uspelo zadržati na Celovški 25. Preselil se je v Skandinavijo, natančneje k švedskemu drugoligašu Östersunds IK, za katerega je odigral 22 tekem (en zadetek, devet podaj). A tam ne bo končal sezone. Francoz se je od Švedske že poslovil, vrača se v ICEHL. Okrepil bo napad madžarskega kluba Fehervar AV19, za katerega igra tudi slovenski napadalec Anže Kuralt.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Že lani smo v ligi videli, česa je sposoben. Gre za hitrega igralca, ki lahko v napadu igra na več položajih in je lahko izjemno koristen član," je v klubski mikrofon dejal generalni direktor kluba Viktor Szélig in priznal, da so o sodelovanju z Leclercom razmišljali že poleti.

"Proti ekipi Fehervarja je bilo vedno težko igrati, zaradi vzdušja v dvorani je bilo vedno posebno doživetje. V čast mi bo zastopati ta klub. Govoril sem že s Szeligom in glavnim trenerjem, pred menoj je še veliko pogovorov. Zelo mi je všeč filozofija kluba, tako da sem navdušen nad izzivom," pa je ob skleniti sodelovanja dejal 26-letnik.

Fehervar je v lanski sezoni prvič zaigral v finalu, v katerem ga je premagal Salzburg. Madžarska ekipa je trenutno na šestem mestu.

Lestvica:

Preberite še: