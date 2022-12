Dva Slovenca v polno, nova zmaga Beljaka, Gomboc v igri za naj mladega igralca

Na zaostali tekmi 17. kroga ICEHL so hokejisti Beljaka na gostovanju pri Pioneers Vorarlberg po zaostanku z 0:2 priredili preobrat in zmagali s 5:2. Gostitelje je v vodstvo že v drugi minuti popeljal Luka Maver, kaj kmalu zatem so ušli na +2, v 16. minuti pa je napadalec koroškega moštva Blaž Tomaževič znižal na 2:1 in začel preobrat Beljaka. Ta je trenutno četrti, Vorarlberg pa so prikovani na dno lestvice. Mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, član Celovca, kandidira za najboljšega mladega hokejista meseca novembra.