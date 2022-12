Olimpijo pokopale lastne napake

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na domačem ledu s 4:5 izgubili s Steinbach Black Wings Linz, ki so mu dopustili, da je dosegel dva zadetka z igralcem manj. Ljubljančani ostajajo deseti, na zgolj točko pa se jim je približal Pustertal.

HK SŽ Olimpija : Black Wings Linz 4:5 (2:2, 1:3, 1:0)

1:0 Kapel (Simšič, K. Čepon, 9.), 1:1 Haga (Lebler, Gaffal, 13.), 1:2 Stuart (18., SH1), 2:2 Dodero (Kapel, Koblar, 20., PP1), 3:2 Koblar (Dodero, Neill, 21., PP1), 3:3, Pusnik (21., SH1), 3:4 Bretschneieder (Knott, St-Amant, 36.), 3:5 St-Amant (Sollinger, Schumnig, 39.), 4:5 Koblar (Neill, Kapel, 60., PP1)

Potem ko so pred tednom po dolgem času dosegli dve zaporedni zmagi in tudi v Celovcu kljub porazu niso igrali slabo, so danes proti ekipi iz zgornjega dela lestvice zmaji iskali priložnost, da se prebijejo na deveto mesto. A preveč napak in slaba druga tretjina sta odnesli te možnosti in Ljubljančani so ostali praznih rok.

Danes so si kar sami močno otežili delo. Začeli so sicer dobro in Rok Kapel je v osmi minuti dosegel vodilni zadetek. A čvrsti gostje so se vrnili. Sledila je dolga kazen na strani gostov, saj je po naletu nad Luko Kalanom Brian Lebler dobil petminutno kazen in še disciplinsko kazen igre. A namesto nadgradnje izida so si domači privoščili hudo napako, ob številčni prednosti so dovolili Linzu, da je ukradel plošček in povedel z 2:1. Do konca tretjine so zeleno-beli z igralcem več vsaj izenačili prek Chrisa Doderoja.

A nihanja v igri so Ljubljančane mučila še v drugi tretjini. Gregor Koblar je "power play" izkoristil še za en hiter gol v 21. minuti, vendar sta spet sledila hladen tuš in podobna napaka kot v prvi tretjini, saj so le 20 sekund pozneje igralci Linza še drugič na tekmi zadeli, ko so imeli na ledu igralca manj.

Žan Us je večkrat rešil soigralce, ki so si privoščili preveč napak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nadaljevanje je bilo za domače slabo, saj so bili nezbrani, Linz pa vse nevarnejši. Domače je z dobrimi obrambami reševal vratar Žan Us, ki pa je bil nemočen v 36. minuti, ko so po naivno izgubljenem ploščku Marca-Oliviera Valleranda v protinapad ušli trije gostujoči igralci. Gostje pa so mrk domačih v tem delu izkoristili še za povišanje vodstva pred koncem tretjine.

Zadnjo so domači spet odigrali bolje. Toda Linz se je znal ubraniti, tudi ko je imela domača zasedba v 52. minuti številčno prednost. Jim je pa nato le uspelo igralca več izkoristiti v 60. minuti, ko je znižal Koblar. Toda za izenačenje je zmanjkalo časa, čeprav so ob koncu iz vrat potegnili tudi Usa.

Tekmo s Salzburgom, ki bi morala biti čez teden dni v Tivoliju, so na željo avstrijske ekipe prestavili, tako da naslednja tekma zeleno-bele čaka 18. decembra, ko bodo gostovali pri trenutno vodilnem Innsbrucku.

Celovčani, ki so pogrešali kar 12 standardnih članov, so v podaljšku premagali Salzburg. Foto: Guliverimage

Velika zmaga zdesetkanega Celovca

Celovec je vknjižil veliko zmago. Korošci so se prvakom iz Salzburga, katerih član je Aljaž Predan, zoperstavili brez 12 standardnih članov, ki so manjkali predvsem zaradi poškodb in bolezni. Celovčani so povedli z 2:0, rdeči biki so izenačili, a zmagovalca po rednem delu ni bilo. Sledil je podaljšek, v tem pa slavje gostiteljev, za katere sta igrala napadalca Rok Tičar in Luka Gomboc, ki je med kandidati za najboljšega mladega igralca meseca novembra. Vratar Val Usnik je, kot so zapisali na uradni strani, tudi tokrat manjkal iz osebnih razlogov.

Gradec Kena Ograjenška je gostil Pustertal in izgubil z 1:3, tako da so se Italijani Olimpiji približali na zgolj točko. Innsbruck je s 5:2 premagal novinca iz Asiaga in se vrnil na vrh.

Liga ICEHL, 26. krog

Lestvica:

Preberite še: