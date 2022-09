Olimpija prvo ICEHL zmago sezone išče pri podprvakih

Za Ljubljančane bo to drugi obračun sezone ICEHL, na prvem so z 1:4 izgubili pri Bolzanu. Madžarsko moštvo, katerega dres nosi reprezentant Anže Kuralt, pa je bilo polovično uspešno, premagalo je Pustertal in v ponovitvi zadnjega finala izgubilo proti Salzburgu.

Olimpija bo prvo domačo tekmo ICEHL dočakala v nedeljo, ko bo ob 17.30 v Tivoliju gostoval Celovec.

Koroško moštvo Roka Tičarja in Vala Usnika po dveh ničlah in razočaranju z začetka sezone čaka zahtevno gostovanje na Dunaju. Tudi prestolničarji so še brez zmage, na edinem srečanju so izgubili s prvakom Salzburgom.

Gradec bo brez pomoči poškodovanega Kena Ograjenška gostil stoodstotni Innsbruck, Salzburg (Aljaž Predan) bo tretjo zmago lovil pri Asiagu, Bolzano pa doma, kjer bo pričakal Linz.

Robert Sabolič je k zmagi Beljaka z 8:5 nad Vorarlberg Pioneers prispeval dva gola. Foto: Guliverimage

Trije Slovenci v polno, Beljak do prve zmage

Hokejisti Beljaka, za katerega v tej sezoni igrata slovenska napadalca Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, so v četrtek v vnaprej odigrani tekmi 26. kroga z 8:5 premagali novinca Pioneers Vorarlberg, katerega član je slovenski napadalec Luka Maver. Ta je ob porazu zadel za vodstvo s 5:4, nato je Sabolič izenačil, Tomaževič zatem prispevali zmagoviti zadetek (6:5), Sabolič pa je ob koncu z drugim golom postavil končnih 8:5. To je prva zmaga Beljaka v sezoni ICEHL.

ICEHL, 3. krog in v naprej odigrani tekmi Četrtek, 22. september

VSV Beljak : Pioneers Vorarlberg 8:5 (1:2, 4:3, 3:0) (Sabolič/Beljak je zadel za 5:5 in končnih 8:5, Tomaževič/Beljak je zadel za vodstvo s 6:5 in podal za vodstvo s 3:2; Maver/Vorarlberg je zadel za vodstvo s 5:4.) *v naprej odigrana tekma 26. kroga Petek, 23. september

19.15 Hydro Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - HK SŽ Olimpija

Vienna Capitals - EC KAC (Rok Tičar, Val Usnik)

Graz 99res (Ken Ograjenšek) - Innsbruck - v naprej odigrana tekma 46. kroga

Asiago - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Bolzano - Steinbach Black Wings Linz