Tako vroči in dobri, da o njih le v presežkih

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je po nedeljski zaušnici − Pustertal jih je premagal s 7:0 − zahteven preizkus. V Tivoliju bo zvečer gostoval Dunaj, ki je po skromnejšem začetku ujel pravi ritem, na zadnjih šestih tekmah zmagal petkrat in se povzpel na četrto mesto. "Najbolj vroča ekipa ta trenutek, z odličnimi posamezniki. O njih lahko govorimo le v presežkih, saj so res dobri," pred srečanjem, ki se bo začelo ob 19.15, pravi trener zeleno-belih Mitja Šivic.

Ljubljansko moštvo se je zadnje dni pripravljalo na prihod ene najbolj razpoloženih ekip v zadnjih krogih − Dunaja. Ekipi sta se to sezono že srečali, konec septembra se je Olimpija z zahtevnega gostovanja vrnila z zmago. Zmaji so slavili s 3:2. A od takrat se je rezultatska forma avstrijskega kolektiva močno obrnila. Dunaj je nanizal pet zmag in ni veliko manjkalo, da bi zvečer v Tivoli prišel na krilih šestih zaporednih zmag. Njegovo zmagovito serijo je namreč sredi tedna po izvajanju kazenskih strelov zaustavil Fehervar.

"O njih lahko govorim samo v presežkih"

"Prihaja najbolj vroča ekipa, ki zadnje čase samo zmaguje. Na začetku so imeli težave z izvedbo, kar so popravili. Imajo tako dobre posameznike, ki so sposobni rešiti tekmo, imajo Avstrijce, ki so kakovostnim, prinašajo energijo in imajo karakter pa dobrega vratarja. O njih lahko govorim samo v presežkih, ker so res dobri," je pred večernim srečanjem o gostih z izbranimi besedami dejal trener Olimpije Mitja Šivic in dodal: "Proti njim nam je letos že uspelo zmagati. Takrat smo bili res dobri. Dejstvo je, da moramo biti precej boljši, kot smo bili zadnjo tekmo tukaj. Kot že večkrat rečeno, če smo pravi, lahko vsakogar premagamo."

Pogled na treningih usmerjen k igri z igralcem več

Olimpija je zadnjo tekmo ICEHL preteklo nedeljo visoko izgubila s Pustertalom (0:7) - na tekmi sta jo skupila Jaka Sodja (večkratni zlom nosu) in Aleksandar Magovac (gleženj) -, ki je sredi tedna odpravil še Innsbruck (8:3). Kako so potekali dnevi po visokem porazu?

"Iskreno, nič posebnega. V ponedeljek smo trenirali po načrtu, morda je bil trening malo drugačen, v torek so imeli fantje prosto, nato pa smo trening skoraj v celoti posvetili power-playu, ki je naša 'rak rana'. Vsaj v začetku sezone. Na nekaterih tekmah smo imeli trenutek, kot smo ga želeli imeti, a številke govorijo same zase," je Šivic v klubski izjavi izpostavil težavo svojega moštva. Olimpija je v tem elementu na lestvici zadnja, le 7,9-odstotno učinkovita − na 38 power-playih je dosegla le tri gole.

Njegovi varovanci bodo v nedeljo gostovali pri Pustertalu.

Celovec po zmagi nad koroškim derbijem gosti podprvake

Vodilni Bolzano bo zvečer gostil Pustertal, novinec Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) se bo doma meril z Innsbruckom, slovenski Celovec (Rok Tičar, Val Usnik, Luka Gomboc) po zmagi na koroškem derbiju gosti Fehervar AV19 (Anže Kuralt). Gradec (Ken Ograjenšek) bo palice doma pričakal z Beljakom (Blaž Tomaževič, Robert Sabolič), Linz pa s še enim novincem Asiagom.

Liga ICEHL, 14. krog Petek, 28. oktober

19.15 HK SŽ Olimpija - Vienna Capitals

Black Wings Linz - Asiago

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - VSV Beljak (Blaž Tomaževič, Robert Sabolič)

EC KAC Celovec (Rok Tičar, Val Usnik, Luka Gomboc) - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) - Innsbruck

Bolzano - Pustertal