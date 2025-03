Nadaljuje se bitka za finale

Na sporedu sta drugi polfinalni tekmi lige ICE. Hokejisti Linza (Ken Ograjenšek, Luka Maver) so na zadnjih sedmih tekmah končnice vselej igrali podaljšek in na zadnjih štirih tekmah tudi zmagali. Zmagovito so začeli tudi polfinale proti zmagovalcu rednega dela Celovcu (Jan Muršak in Luka Gomboc po poškodbah še nista pripravljena na igranje). V drugem polfinalnem paru med Salzburgom in Bolzanom pa z 1:0 v zmagah vodijo branilci naslova Salzburžani. Ekipe igrajo na štiri zmage.