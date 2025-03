Nova drama Linza, ki se je specializiral za podaljške, Salzburg lažje do prve polfinale zmage

V ligi ICE se je začel polfinale, v katerem ekipe igrajo na štiri zmage. Vodilno moštvo rednega dela Celovec (Jan Muršak in Luka Gomboc sta poškodovana) se za finale meri z Linzem (Ken Ograjenšek in Luka Maver), ki je v polfinale napredoval šele v nedeljo, ko je Gradec izločil po odločilni sedmi tekmi. Kar šest četrtfinalnih obračunov se je končalo po podaljšku in ta se je igral tudi na prvi polfinalni tekmi. Po 60 minutah je bilo 2:2, Ograjenšek je podal za oba gola v rednem delu Linza, ki je slavil v tretjem podaljšku s 3:2. V 104. minuti je zmagovalca odločil Brian Lebler. V drugem polfinalnem paru se merita branilec naslova Salzburg, ki se poteguje za četrti zaporedni naslov, in Bolzano. Salzburžani so prvo tekmo dobili s 3:1.