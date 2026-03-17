Olimpija visoko ugnala Bolzano in si priigrala zaključne ploščke za polfinale

Hokejisti HK Olimpija so po velikem sobotnem preobratu v Bolzanu, ko so v 38 sekundah dosegli tri gole in zmagali s 3:2, na domačem ledu dobili četrto četrtfinalno tekmo v IceHL bistveno lažje. Prva tretjina se je resda končala brez zadetkov, a se je v nadaljevanju prebudil zeleno-beli strelski stroj in si priigral visoko prednost s 3:0. Zmaji so v zadnji tretjini spravili goste iz Italije še v težji položaj, na koncu so zmagali s 4:0 in si s tem priigrali zaključne ploščke za polfinale. Ljubljanska zasedba je v seriji na štiri zmage povedla s 3:1. To je bila tudi prva domača zmaga v tej seriji.

Olimpija : Bolzano 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 4000, sodniki: Fichtner, Ofner (glavna), Muzsik, Riecken.



Strelci: 1:0 Quince (Meyer, 22.), 2:0 Drozg (Meyer, 37.), 3:0 Kapel (Quince, 40.), 4:0 Pance (Mahkovec, Beričič (57.).

Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 42, Bolzano 54 minut.

Četrtfinalna serija med HK Olimpija Ljubljana in Bolzanom je bila sprva izjemno izenačena. Uvodne tri tekme so se končale z golom razlike, na vseh treh pa je zmagalo gostujoče moštvo. Ljubljančanom je v soboto na Južnem Tirolskem znova uspel preobrat. Potem ko so zaostajali z 0:2, so v pičlih 38 sekundah 48. minute zadeli kar trikrat in zmagali s 3:2.

Na četrti tekmi pa je sledila sprememba. Tokrat je Olimpija kot prva v tej seriji izkoristila prednost domačega ledu, hkrati pa se razveselila prepričljive zmage kar s 4:0. Za Ljubljančane so zadeli v polno Marly Quince (22.), Jan Drozg (37.), Rok Kapel (40.) in Žiga Pance (57.).

Druga tretjina polna akcije

Danes so hokejisti obeh ekip spet uprizorili pravo tekmo končnice, ostro, na trenutke tudi nekoliko grobo in vsaj v prvem delu še zelo izenačeno. V prvi tretjini so imeli terensko premoč domači. A je še niso znali spremeniti v zadetke, ob prvem "power-playu" so bili dvakrat pred Dustinom Tokarskim celo bolj nevarni gostje. Pozneje pa je poskuse Blaža Gregorca, Jana Drozga in Nicolaia Meyerja bodisi ukrotil vratar Samuel Harvey ali pa so se domači v napadalnih akcijah nekoliko preveč zapletali.

Med strelce se je vpisal tudi Jan Drozg. Foto: Aleš Fevžer

Vse to pa so nadoknadili v drugi tretjini, ki je bila polna akcije. Začela se je s kaznijo za goste, ki jo je tudi z nekaj sreče izkoristil Marly Quince, ko je že ležeč na ledu le zbezal plošček v gol. Sodniki so šli gledat posnetek, ki je zadetek potrdil. Sledili sta težki minuti za domače, ko so imeli kar minuto in 43 sekund na ledu dva igralca manj, a so nalet Bolzana zdržali tudi ob bučni podpori navijačev v tokrat skoraj povsem polnem Tivoliju.

Ob koncu te tretjine pa so domači učinkovito kaznovali še dve napaki tekmecev. Najprej je v 37. minuti v protinapad pobegnil Meyer in plošček prepustil Drozgu, ki je akcijo učinkovito končal. V zadnji minuti pa so v polprotinapad krenili trije domači igralci, v gneči pred golom pa je bil nato najbolj spreten Rok Kapel. Tudi na potrditev tega gola so morali hokejisti in navijači počakati na sodniški ogled posnetka.

Zmaji so prednost v skupnih zmagah povišali na 3:1. Foto: Aleš Fevžer

Pričakovan silovit pritisk Južnotirolcev v uvodu zadnji tretjini so Ljubljančani odlično zdržali; z borbenostjo in požrtvovalnostjo v obrambi, pa tudi po zaslugi Tokarskega, ki je ob nekaj nevarnih akcijah tekmecev tudi odlično posredoval in ob koncu tekme zasluženo dobil nagrado za najboljšega igralca.

Gostje so v zadnjem obupnem poskusu že pet minut pred koncem pustili prazna vrata, kar pa jim ni pomagalo. Olimpija je to izkoristila še za potrditev velike zmage, ko je za 4:0 zadel Žiga Pance.

Gostje so skušali spraviti Olimpijo iz tira s pretepi. Foto: Aleš Fevžer

V zadnjih minutah so vidno nervozni gostje skušali Olimpijo iz tira spraviti še s pretepi, sodniki so podelili sedem desetminutnih kazni, tri na domači in štiri na gostujoči strani, vseeno pa so domači na vse skupaj odgovorili z zbrano predstavo do zadnjih sekund in ohranili mrežo nedotaknjeno.

Ekipi igrata na štiri zmage, če bo Bolzano v četrtek na peti tekmi znižal skupni izid, bo nato šesta v Ljubljani v soboto, morebitna sedma pa v Bolzanu 25. marca.

Sanjski uvod Gradca, ki je prvi polfinalist

Hokejisti Gradca so se že uvrstili v polfinale. Graški panterji so pometli z Beljakom. Četrto tekmo so v gosteh dobili s 6:2, v uvodni tretjini pa so bili boljši z neverjetnih 6:0!

V polfinale bi se lahko danes uvrstril tudi Pustertal (Rok Tičar). S 3:0 v zmagah vodi proti serijskemu prvaku Salzburgu, ki napada četrti zaporedni naslov, a mu voda močno teče v grlo.

Pustertal lahko zvečer z metlo konča sezono štirikratnega zaporednega prvaka Salzburga. Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Fehervar izenačil proti Celovcu na 1:1

Medtem ko so trije pari igrali že četrto četrtfinalno srečanje, pa sta Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) in Fehervar AV19 (Anže Kuralt) na Madžarskem odigrala šele drugo. Serija se je po skrb vzbujajočem dogajanju na Koroškem, ko se je zgrudil domači branilec Jordan Murray, ponovno začela v nedeljo, ko so Celovčani povedli z 1:0 v zmagah. Madžari so na domačem ledu vrnili udarec, po preobratu, do katerega so prišli v drugi tretjini, so zmagali z 2:1.

ICEHL, četrtfinale, četrte tekme in druga tekma: