Gračnar zaustavil nekdanje, Gradec pričakovano nadaljeval zmagoviti niz

Klubi v razširjenem avstrijskem prvenstvu so tradicionalno v akciji tudi prvi dan novega leta. Innsbruck vratarja Luke Gračnarja je na gostovanju po podaljšku s 3:2 ugnal Salzburg. Junak zmage je bil slovenski čuvaj mreže, ki je proti svojemu nekdanjemu klubu branil vso tekmo in zaustavil 44 strelov.

Fehervar je brez kaznovanega Anžeta Kuralta z 2:4 izgubil pri vodilnem Dunaju in po sedmih zmagah izgubil še drugič zapored. Kuralt se bo v postavo lahko vrnil v petek.

Gradec poškodovanega Kena Ograjenška je gostil zadnji Medveščak, v dresu katerega po hudih finančnih težavah in odhodu skoraj vseh tujcev vztrajajo Slovenci Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič, in pričakovano vknjižili peto zaporedno zmago. Avstrijci so zmagali s 6:2. Čepon je ob znižanju na 6:1 podal.

Liga EBEL, 1. januar

Lestvica

