Krvniki Kraljev proti Edmontonu, ki ni bil kos Kopitarju in druščini

V hokejski ligi NHL se bosta v noči na ponedeljek pomerili moštvi, s katerima so imeli v zadnjih dneh opravka Anže Kopitar in njegovi soborci iz Los Angeles Kings. Udarila se bosta Arizona Coyotes in Edmonton Oilers. Gre za enega od derbijev zahodne konference, v kateri Oilers zasedajo drugo mesto, Coyotes pa četrto.

Zanimivo pa je, da so se hokejisti Arizona Coyotes v zadnjih dneh dvakrat pomerili z LA KIngs in jih obakrat premagali (3:2 in 3:0), medtem ko so Anže Kopitar in njegovi soigralci med obema tekmama z Arizono na kolena spravili Edmonton (5:1). Če bi bili torej merilo za postavljanje favorita te tekme Kralji, bi morali imeti več možnosti za zmago Kojoti, in edini medsebojni obračun Arizone ter Edmontona v tej sezoni to potrjuje. Moštvi sta se v Edmontonu pomerili 5. novembra, zmagali pa so Kojoti. A šele po podaljšku.

Na sporedu sta še dve tekmi, Detroit Red Wings, najslabše moštvo lige, pričakuje močne Carolina Hurricanes, četrte v vzhodni konferenci, Florida Panthers pa bodo palice prekrižali z Buffalo Sabres.

Liga NHL, 24. november:

Lestvica:

Preberite še: