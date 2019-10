Kopitar nabrušen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z New Jersey Devils so bili Los Angeles Kings v pretekli sezoni drugo najslabše moštvo lige NHL in povsem na repu razpredelnice zahodne konference.

Zaradi slabih predstav je sledila menjava trenerja. Na stolček kalifornijskega moštva se je usedel Todd McLellan.

"Morali smo se navaditi na njegov nov sistem igre, mislim pa, da se vsi igralci počutimo dobro. Sistem igre nam je všeč, nov trener je dober in pripravljeni smo na novo sezono. Energija znotraj ekipe je zelo dobra," je o prvem možu stroke dejal Anže Kopitar, ki je bil v prejšnji sezoni nezadovoljen z igrami svojega moštva.

"Naš sistem igre se je spremenil predvsem pri agresivnosti. Mislim, da bomo igrali bolj zanimiv hokej, več bomo poskušali napadati, bolj bomo agresivni. Upajmo, da se bo to obrestovalo in bomo imeli plošček več v svoji posesti," verjame v boljše rezultate v sezoni, v katero bodo Kralji vstopili v nedeljo na gostovanju pri Edmontonu.

"Po samem pripravljalnem taboru se počutim zelo dobro. Vse je potekalo tako, kot je treba, predvsem ni bilo nobenih poškodb. Uigravanje je bilo dobro, tako ekipno kot znotraj našega napada. Pripravljeni smo na prvo tekmo," je optimističen Hrušičan.

Kljub nekaterim spremembam strokovnjaki onstran luže ekipi Los Angeles Kings ne pripisujejo dobrih možnosti za odmevnejši dosežek. O tem ima Kopitar naslednje mnenje: "Mi se počutimo dobro in samozavestno. Nismo ekipa z velikimi imeni, a menim, da smo v pripravljalnem obdobju dobro delali. Nabrušeni pričakujemo začetek sezone, vsi pa si želimo dober uvod v sezono. Kako nam bo šlo, bomo videli iz tekme v tekmo."