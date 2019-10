Kopitar bo poskušal dokazati, da ne gre za navado, St. Louis prvič v tem položaju

Kopitar tudi v tej sezoni ostaja edini slovenski hokejist v tem tekmovanju. Spomladi in poleti je kazalo, da bo morda dobil družbo, saj so pri Pittsburghu sklenili vstopno triletno pogodbo z mladim in obetavnim reprezentantom Janom Drozgom.

Toda Drozg se je zavedal, da samo pogodba še ne omogoča tudi dejanskega vstopa v svet NHL, po poletnih pripravah pa se je moral sprijazniti s tem, da je na seznamu igralcev, ki jih je njegova ekipa tik pred začetkom tekmovanja preselila v nižjo ligo AHL oziroma v svojo podružnično ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Brez dvomov vase po boljše čase

Za kapetanom Los Angelesa je precej povprečna sezona 2018/19, ki se je spet končala brez končnice. Še več, Kralji so jo končali trdno na zadnjem mestu zahodne konference. Kopitar je imel tako spet nekoliko daljše poletje, ki ga je, kot vselej v zadnjih letih, začinil s pripravami doma in končal s tradicionalnim dobrodelnim golf turnirjem na Bledu.

Kralje bo po novem vodil Todd McLellan, ki je v začetku zadnjega tekmovalnega obdobja treniral Edmonton. Prav pri tem kanadskem moštvu bodo Kopitar in soigralci v noči na nedeljo začeli novo zgodbo. Foto: Reuters

"Priprave so bile super, počutim se zelo dobro. Tudi s količino dela in vloženega truda sem zelo zadovoljen in mislim, da sem dobro pripravljen. Lahko grem z dobrimi in pozitivnimi mislimi v Los Angeles. Prizadevali smo si za to, da sem bil za trening maksimalno spočit, da se je potem odvijal tako, kot smo si zamislili," je 32-letni Kopitar takrat pospremil delo pred svojo 14. sezono v NHL.

"Na to slabo sezono moraš pozabiti, da ne dvomiš v samega sebe in greš naprej. Dokazati si moraš, da je to res samo ena sezona, ne navada," je Kopitar poudaril, da je slaba lanska sezona z zadnjim mestom v zahodni konferenci že preteklost.

Z novo trenersko močjo

Kralji imajo še tretjega trenerja v dobrem letu. Lansko sezono so začeli z Johnom Stevensom, ki pa je že po 13 tekmah moral predati trenerko paličico. Prevzel jo je Willie Desjardins, a tudi on ni našel rešitve. Zdaj bodo drsali pod trenerskim vodstvom še enega Kanadčana. Los Angeles Kings je prevzel 51-letni Todd McLellan, ki je del lanske sezone trenersko poveljeval Edmonton Oilers.

Naslov branijo oklepniki St. Louis Blues. Foto: Getty Images

Po eni najdaljših suš prvič branijo naslov

Naslov iz lanske sezone sicer brani St. Louis. To je ekipa, ki je presenetljivo osvojila Stanleyjev pokal in s tem prekinila eno najdaljših suš v zgodovini ameriških poklicnih lig, kajti Note pred tem še nikoli niso bile prvaki.

A čaka jih težko delo. Če nihče drug, bo dokazovanja močno željan Boston, finalist zadnje sezone, ki se mu je po sedmih tekmah pokal izmuznil, pa tudi Tampa Bay, Pittsburgh ali Washington so v nizkem štartu in pripravljeni za skok na vrh.

Kaj bosta letos pripravila kapetan Tampe Steven Stamkos in MVP lanske sezone Nikita Kučerov. Moštvo s Floride je bilo po rednem delu prepričljivo prvo - zbralo je 20 točk več kot najbližji zasledovalec -, a na koncu izpadlo že v prvem krogu končnice. Foto: Reuters

Dokazovanje bo še posebej pomembno pri Tampi. Ekipa je bila v rednem delu z naskokom najboljša, dosegla 62 zmag in izenačila rekord Detroita, potem pa pogorela v končnici in se spotaknila že na prvi oviri, pri Columbusu. V moštvu imajo MVP-igralca zadnje sezone Nikito Kučerova, pa Stevena Stamkosa, prišel je Pat Maroon.

Blues so junija izpolnili sanje generacij svojih navijačev. Po že precej oddaljenih letih 1968, 1969 in 1970, ko so bili v finalu vsakič poraženi, so tokrat končno prišli na svoj račun, in to po sanjskem scenariju. Še 2. januarja letos je bila ekipa na zadnjem mestu po točkah v ligi, šest mesecev pozneje je zmagala.

"Imamo večjo željo kot kadarkoli. Že prej smo bili lačni zmag in pokalov, zdaj pa vemo, kako je videti, ko pokal osvojiš. Hočemo še," je v napovedih jasen Alexander Steen.

Okrogli mejniki, ki bi jim bili lahko priča Ovečkin napada 700. zadetek v rednem delu NHL-sezone. Foto: Reuters 700 - Aleksander Ovečkin lahko postane osmi hokejist v zgodovini s 700 zadetki v rednem delu sezone. To mu bi uspelo, če bi dosegel 42 zadetkov. Lani jih je 51, 42 pa jih je vknjižil v desetih od 13 NHL-sezon. 450 - Številko 450 bi morali ob imenu Sidneyja Crosbyja videti kaj hitro v sezoni. Kanadčan je trenutno pri 446 zadetkih. 400 - 400. zadetek v NHL bi letos lahko dočakala trojica. Stevena Stamkosa od jubileja loči sedem zadetkov, Jevgenija Malkina devet, Patricka Kana pa 44. 1.500 - Veteran Joe Thornton lahko postane 14. igralec v zgodovini NHL s 1.500 točkami na svojem računi. Za ta dosežek potrebuje 22 točk. Joe Thornton drvi 1.600. tekmi rednega dela NHL naproti. Foto: Reuters 1.300 - Do 1.300. točke lahko prideta Ovečkin in Crosby. Če bo Crosbyju uspelo vpisati 84 točk, kar mu je v zadnjih šestih sezonah, bo dosegel mejnik. Rusa od njega loči še pet točk več. 1.600 in 1.500 - Če bo 40-letni Thornton odigral vsaj 34 tekem rednega dela, bo postal 12. hokejist v NHL s 1.600 odigranimi tekmami. 42-letni Zdeno Chara, najstarejši v NHL, bi s 15 odigranimi tekmami prišel do številke 1.500. 450 - Vratar New York Rangers Henrik Lundqvist je le še zmago oddaljen od tega, da postane šesti vratar, ki je branil ob 450 NHL-zmagah. 900 - Trener Florida Panthers Joel Quenneville potrebuje deset zmag, da bi postal drugi trener v NHL z 900 zmagami. Na prvem mestu je nedosegljivi Scotty Bowman (1.244).



Ralph Krueger se iz nogometa vrača v hokej, v katerem je že deloval uspešno. Kako se bo znašel pri skromnem Buffalu, ki je končnico zadnjič videl leta 2011? Foto: Getty Images

Iz nogometa se vrača v hokej

Neuspehi v lanski sezoni so odnesli veliko trenerjev, pred novo so v sedmih klubih posegli po trenerski menjavi, zamenjavo so opravili tudi v Los Angelesu, kjer je vajeti prevzel Todd McLellan. Pri Buffalu pa je trenersko vlogo spet prevzel stari lisjak Ralph Krueger, ki se je v zadnjih letih kot direktor ukvarjal z nogometom v angleški premier ligi.

Na ledu bo veliko pozornosti, ob največjih zvezdnikih, kot sta Sidney Crosby in Aleksander Ovečkin, namenjene mlademu valu. Tega najbolj predstavljata mlada novinca, 18-letnika iz Finske in ZDA, Kaapo Kakko (New York Rangers) in Jack Hughes (New Jersey).

Za uvod spopad prvakov zadnjih dveh sezon

Nova sezona se bo čez lužo začela v sredo, 2. oktobra, kar pomeni, da bodo prve tekme po slovenskem času v noči na četrtek. Med štirimi tekmami prvega dne bo tudi posladek, obračun svežih prvakov - pred tekmo bodo pod strop dvorane dvignili prvi klubski zmagovalni prapor - z Washingtonom, dobitniki naslova pred dvema sezonama. Za uvod bodo igrali še Ottawa in Toronto, Edmonton in Vancouver ter Vegas in San Jose.

Navijači branilcev naslova bodo na svoj račun prišli že prvi večer. St. Louis bo sezono odprl doma proti prvaku leta 2018 Washingtonu. Foto: Reuters

Že pred novo sezono so hokejisti St. Louisa dobili prstane za prvake. V njihovi ekipi so se potrudili, za prvi takšen uspeh v zgodovini kluba so izdelali prstane z 282 vdelanimi diamanti in še s 50 safirji, ki poudarjajo obliko klubskega znaka.

V rednem delu bodo ekipe odigrale po 82 tekem, skupno jih bo 1.271. Redni del se bo končal 4. aprila prihodnje leto.

Nekateri začenjajo v Evropi Nekaj pridiha NHL bodo imeli v prvih oktobrskih dneh tudi navijači v Evropi, saj bodo štiri ekipe gostovale v Pragi in Stockholmu: Chicago in Philadelphia bosta igrala na Češkem 4. oktobra, Buffalo in Tampa pa 8. in 9. oktobra na Švedskem. Prva ponovitev zadnjega finala bo 26. oktobra, ko bo Boston gostil St. Louis. V prihajajoči sezoni bo zimska klasika, tekma na prostem 1. januarja, tokrat na stadionu za ameriški nogomet Cotton Bowl Stadium, igrala bosta Dallas in Nashville. Med 23. in 26. januarjem bo zvezdniški konec tedna, prizorišče bo tokrat teren prvakov iz St. Louisa Enterprise Center.

