Po golu Slovenca si je privoščil nespameten vložek in nakopal dodatno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jean Philippe Lamoureux si je z nedeljskim vložkom prislužil dve tekmi prepovedi in denarno kazen.

Jean Philippe Lamoureux si je z nedeljskim vložkom prislužil dve tekmi prepovedi in denarno kazen. Foto: VSV/Krammer

Hokejski vratar Beljaka J. P. Lamoureux si je za vložek na nedeljski četrtfinalni tekmi, na kateri ga je za zmago pol minute pred koncem rednega dela premagal slovenski napadalec Rok Tičar, sicer član Celovca, prislužil dve tekmi prepovedi in denarno kazen. Beljačani, ki v seriji na štiri zmage zaostajajo z 1:2, se bodo tako morali znajti brez prve vratarske violine.

Koroški derbiji med Beljakom in Celovcem vselej razvnamejo ozračje, še toliko bolj, ko se rivala merita v izločilnih bojih. Tokrat si nasproti stojita v četrtfinalu IceHL, v katerem sta v nedeljo v Beljaku odigrala tretje srečanje.

Dobre pol minute pred iztekom rednega dela je na semaforju pisalo 3:3, nato pa je domačega vratarja Jeana Philippa Lamoureuxa (nekoč je branil za Olimpijo) premagal Rok Tičar in se podpisal pod zmagoviti zadetek (4:3), s katerim je Celovec v seriji na štiri zmage povedel z 2:1.

Američan je soigralce v izjemno pomembnem trenutku sezone spravil v neugoden položaj. Foto: Sportida Lamoureux je po prejetem golu plošček poslal v smeri enega od sodnikov, si takoj prislužil predčasno pot pod prho, dan zatem pa je prišla še nova kazen. Po dodatnem ogledu videoposnetka so se pri komisiji za varnost lige namreč odločili za dodatni disciplinski ukrep. Na uradni spletni strani tekmovanja so zapisali, da so njegovo dejanje ocenili kot "fizični napad na uradno osebo" na ledu (IIHF pravilo 40).

Obrazložitev kazni:

Dve tekmi prepovedi in denarna kazen

Američan je tako prejel dve tekmi prepovedi igranja. Eno zaradi nedeljskega vložka, drugo pa, ker si je v preteklosti že privoščil kršitev. To pomeni, da bo izpustil tako četrto kot peto četrtfinalno srečanje (če bo na obeh zmagal Celovec, pomeni, da je zanj sezone že konec). Ob tem si je prislužil še 400 evrov denarne kazni.

Med vratnici Schmidt

Lamoureuxa bo v golu zamenjal Alexander Schmidt, ki je v tej sezoni večinoma branil v Alpski ligi za Kitzbüheler, v IceHL pa priložnost dobil na sedmih tekmah in bil 85,6-odstotno uspešen.