Iskanje rešitev se nadaljuje

"Krovno mesto"; trenutno je v igri osem ali devet lokacij, bi gostilo ekipe NHL, tam bi vadile in bile ves čas v nekakšni skupni samoosamitvi. Komisar lige NHL Gary Bettman je sprva govoril o dveh do štirih krovnih mestih gostiteljih, ki bi lahko varno gostila po več tekem na dan, a bi se ta številka lahko povečala.

Sprva bodo vse tekme potekale brez gledalcev, v organizacijo pa bodo vključene tudi lokalne oblasti. A možnost, da bi hokejsko sezono 2019/20 končali, je sicer vse bolj oddaljena, odkar so ameriške oblasti podaljšale ukrepe v boju proti covidu-19.

V končnici 24 ekip, s spremenjenim sistemom?

Bettman je že napovedal, da je pripravljen tudi na sezono preko poletja, da bi končali ligo in podelili Stanleyjev pokal. Ena od možnosti je tudi končnica s 24 ekipami, boj na štiri zmage (in s tem maksimalno sedem tekem) pa bi bil vsaj v začetnih krogih skrajšan na tri. Ob tem je večkrat poudaril, da so pripravljeni tudi na to, da se bo začetek prihodnje sezone zamaknil, najpozneje na december.

Ena od mogočih rešitev, o katerih na glas govorijo že dlje časa, so "krovna mesta", ki bi gostila več ekip. Foto: Reuters

"Mislim, da nihče ta čas nima točnega urnika, kako bodo stvari potekale. Vsaj v Severni Ameriki ne. Trdo delamo, vse odkar smo 12. marca prekinili sezono, da bi našli rešitev. Ko bomo dobili zeleno luč, želimo biti dobro pripravljeni," je dejal Bettman. Ta nikakor ne želi, da bi lovorika z najdaljšo tradicijo, po njegovem mnenju tudi najbolj prestižna v športu, letos "ostala brez lastnika". V igri so velike vsote denarja. Naslov branijo hokejisti St. Louis Blues.

Zagotoviti morajo zadostno število testov. Foto: STA

Težava bi lahko bilo prehajanje mej

Po pisanju nhl.com, je Bettman kot enega od izzivov izpostavil tudi prehajanje lokalnih in državnih mej. Poleg tega bo morala imeti liga možnost za koronavirusne teste, pri čemer je opozoril, da ne more hokej kar preskočiti vrste in se vriniti pred zdravstveno osebje.

