Vodstvo lige NHL optimistično

Pandemija novega koronavirusa je 12. marca ustavila tudi hokejsko klubsko smetano in zaprla vrata dvoran v ligi NHL. Vse od takrat so igralci bolj kot ne v izolaciji v svojih domovih, vodstvo tekmovanja pa je pred dvema tednoma sporočilo, da bi kmalu lahko prišlo do druge faze. Ta predvideva vračanje na treninge v manjših skupinah. Na to je sredi tedna znova spomnil komisar lige NHL Gary Bettman, ki upa, da bo do druge faze prišlo do konca meseca.

O predčasnem koncu ne razmišlja Bettman si želi, da bi se moštva do konca meseca vrnila na treninge v manjših skupinah. Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi mož najkakovostnejše hokejske lige na svetu je ob tem poudaril, "da predčasnega konca sezone ni med scenariji, o katerih razmišljajo", in da so glede nadaljevanja tekmovalnega obdobja optimistični.

"Države se znova odpirajo, mesta se odpirajo. Če bomo delali prave stvari, menim, da bomo sezono lahko zaključili," razmišlja 67-letnik, o predčasnem koncu sezone, ki bi pustil velik finančni izpad, pa dodaja, "da bi bila to prelahka odločitev".

"Želimo si tekmovalnega zaključka sezone. Mora pa biti pošteno, imeti integriteto. Če bomo to morali narediti med poletjem in ob določenih prilagoditvah, bomo to tudi naredili," pravi Bettman, ki se je pogovarjal tudi s kanadskimi ekipami. Kanadski premier Justin Trudeau je namreč pred dnevi nakazal, da bi utegnile nekatere meje ostati zaprte še vsaj mesec dni.

Pred nadaljevanjem morajo zagotoviti precej stvari, med temi je tudi zadostno število testov, pogovarjajo se tudi o zaščiti celotnega obraza z večjimi vezirji ...

Bo sezona 2019/20 dala prvaka? Naslov branijo St. Louis Blues. Foto: Getty Images

Ogromno scenarijev

Scenarijev, kako naj bi se nadaljevala sezona, je več. Ekipe bi morale v rednem delu odigrati med 11 in 14 tekmami. Govoric je veliko, povsem odpisana naj ne bi bila niti možnost, da odigrajo tudi redni del, nekateri omenjajo nadaljevanje z razširjeno končnico s 24 ekipami ...

Vprašanj je ogromno, je pa jasno, da se bo v primeru nadaljevanja sezone prihodnja dodobra zamaknila. Vodstvo tekmovanja naj bi bilo pripravljeno na zamik začetka sezone 2020/21 na november ali celo december.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so tudi v prekinjeni sezoni v nezavidljivem položaju, še tretjič v zadnjih štirih sezonah bi ostali brez izločilnih bojev.



