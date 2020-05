Se bo naslednja sezona lige NHL začela šele decembra?

Zaradi pandemije novega koronavirusa so hokejisti v ligi NHL zadnje tekme odigrali 12. marca, vse od takrat pa so v domači izolaciji. Vodstvo tekmovanja je pred tednom dejalo, da bi počasi lahko prišlo do začetka druge faze (morda v drugi polovici maja ali ob koncu meseca), ko bi se hokejisti v manjših skupinah lahko vrnili na treninge, pozneje pa bi sezono poskušali izpeljati do konca.

Ali bo to res mogoče, bo treba še počakati, kot tudi na odgovor, kdaj se bo začela prihodnja sezona. Komisar Gary Bettman je v pogovoru za NHL network povedal, da bi se, če bi izpeljali prekinjeno tekmovalno obdobje, začetek prihodnjega zamaknil. Namesto tradicionalnega oktobrskega uvoda je mogoče, da bi NHL-ovci v sezono 2020/21 vstopili povsem ob koncu leta.

Do kdaj bodo samevale dvorane? Foto: Gulliver/Getty Images

"Imamo kar nekaj manevrskega prostora, kdaj bi lahko začeli. Če bo prihodnjo sezono treba začeti šele novembra ali decembra, bomo o tem seveda razmislili. Pri odločitvah bomo preudarni in previdni. To ne bo dirka, da bi se vrnili kot prvi," opozarja Bettman in dodaja, da nadaljevanja te sezone zagotovo ne bo brez dobre predhodne priprave hokejistov, saj ne želijo nepotrebnih poškodb.

Ob tem je povedal, da so dobili veliko ponudb, kje bi lahko gostili preostanek sezone, če se bodo odločili, da jo res izpeljejo na enem prizorišču. Med mogočimi mesti je Edmonton.

Njegov namestnik Bill Daly pa je v pogovoru za TSN povedal, da bodo morali imeti pred vrnitvijo zagotovljenih dovolj testov za covid-19 za vse vpletene v tekmovanje.