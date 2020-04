V ligi NHL se pripravljajo na drugo fazo, a datum še ni znan

Vodstvi NHL in NHLPA sta pred dobrim mesecem in pol v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki ter državnimi in lokalnimi oblastmi izdali navodila za klube in igralce, ki so od sredine marca v samoizolaciji. V sredinem sporočilu za javnost so zapisali, da naj bi se počasi začela druga faza, v prvi so izdali priporočila za izolacijo igralcev in drugega osebja klubov.

Druga faza predvideva vrnitev hokejistov na treninge, na katerih bi sodelovali v manjših skupinah, a točnega datuma si še niso upali napovedati. Bi pa po ocenah do nje lahko prišlo v sredini ali v zadnjem delu maja. Do takrat naj bi se klubi držali priporočil, ki so v veljavi od sredine marca.

V ligi NHL bi morala v teh dneh potekati končnica, a se je tekmovanje ustavilo dobra dva tedna pred koncem rednega dela. Moštva so odigrala med 68 in 71 tekem od predvidenih 82. Edini Slovenec v najkakovostnejšem klubskem hokejskem tekmovanju Anže Kopitar je z Los Angeles Kings znova ostal brez izločilnih bojev. Kralji, ki so sredi prenove moštva, so pri dnu zahodne konference.

Vodstvo tekmovanja je moralo prestaviti tudi nabor NHL in tradicionalno podelitev nagrad za najboljše hokejiste sezone, ki je bila predvidena za konec junija.

