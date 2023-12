Tivoli v pričakovanju plišastega dežja

Pred ljubljanskim moštvom je še tretja tekma v tem tednu in zadnja v letu 2023. Potem ko so v torek po preobratu vknjižili prestižno zmago po kazenskih strelih proti Celovcu, so v četrtek na gostovanju pri prvaku Salzburgu vodili s 3:1, na koncu pa izgubili v podaljšku (3:4).

Danes v Tivoli prihaja italijanska zasedba Asiago, ki je na predzadnjem mestu. Na računu ima sedem točk manj od Olimpije. Ta se oklepa desetega mesta, ki kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico. Ekipi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, obakrat je visoko zmagala Olimpija (5:1, 5:0).

Večerna tekma bo v znamenju čez lužo bolj znanega "teddy bear tossa", na katerem obiskovalci med tekmo ob prvem golu domače ekipe na led odvržejo plišaste igrače. Če gola ne bo, bodo gledalci plišaste igrače na led vrgli po koncu obračuna.

Ljubljanski klub bo zbrane igrače namenil Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Društvo ima tri dnevne centre za otroke, kamor hodijo otroci priseljenskih družin, begunci iz Ukrajine in ostali, prisotni pa so tudi v tamkajšnjih romskih naseljih. Otroci in mladostniki do 16. leta imajo s plišasto igračo prost vstop.

Že v ponedeljek na Madžarskem

Olimpija bo po večerni tekmi znova v akciji že na prvi dan novega leta, ko jo čaka gostovanje pri vodilnem kolektivu tekmovanja iz Szekesfehervarja.

Kuraltovi gostijo derbi, v Salzburgu ponovitev finala

Madžarska ekipa, za katero igra Anže Kuralt, bo zvečer v derbiju kroga gostil drugi Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc). Prvaki iz Salzburga se bodo na domačem ledu v ponovitvi lanskega finala pomerili z Bolzanom.

Derbi večera bo na Madžarskem, kjer bo v ponedeljek gostovala tudi Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Linz se bo tretjemu zaporednemu porazu poskušal izogniti proti zadnjemu Gradcu (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), Beljačani (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) gostujejo pri Pustertalu, Innsbruck pa gosti Vorarlberg (Luka Maver).

Liga ICE Sobota, 30. december

Lestvica

Preberite še: