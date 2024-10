Pred ljubljansko Olimpijo je drugačen teden, kot je bil pretekli, ko so odigrali zgolj eno tekmo. Tokrat jih v sklopu IceHL čakajo tri. Prva že zvečer, ko bodo na svojem ledu pričakali Dunaj. Zmaji so na petkovem gostovanju v Linzu izgubili, konec tedna pa so bili prosti, tako da so na lestvici s tretjega zdrsnili na šesto, a od tretjega jih loči le točka.

"Igramo preveč toplo-hladno"

Da bi se vrnili na zmagovito pot, bo treba začeti igrati bolj konstantno, pravi glavni trener zeleno-belih Antti Karhula, ki z videnim v petek ni bil zadovoljen.

Glavni trener Olimpije Antti Karhula si želi več konsistentnosti svojih varovancev. Foto: Guliverimage

"Zadnje čase smo igrali toplo-hladno, tako da smo se veliko pogovarjali o tem, da bo treba spet najti konsistentnost in iti od tam naprej. Tekme z Dunajem se bomo lotili, kot se lotimo vsake druge, želimo si močne domače tekme," je pred večernim srečanjem dejal Finec na trenerski klopi Olimpije, ki se bo prvič to sezono srečala z Dunajčani.

Ti imajo na računu dve tekmi več in pet točk manj od gostiteljev. Trenutno deveto moštvo v Ljubljano prihaja s slabo popotnico treh porazov. Z njim se v Tivoli vrača Aljaž Predan, ki je lani igral še za Olimpijo, nato pa sprejel avstrijsko državljanstvo in priložnost našel na Dunaju.

Nik Simšič pred tekmo (Vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

"Opravili smo videoanalizo napak, ki smo jih naredili proti Linzu. Bili smo premalo agresivni, delali preveč napak, kar bo treba proti Dunaju popraviti in iti na zmago," pravi Nik Simšič.

Ta bo s soigralci po večerni tekmi ponovno na delu v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu, v nedeljo pa bodo spet igrali doma, še enkrat bodo gostili Gradec.

Fehervar Anžeta Kuralta bo zmagoviti niz poskušal nadaljevati proti Bolzanu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kuraltovi po četrto zaporedno zmago

Danes bodo na sporedu še štiri tekme. Fehervar AV19 (Anže Kuralt) bo gostil Beljak, Asiago pričakuje Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver), prvaki iz Salzburga odhajajo v Innsbruck, Pustertal pa se bo doma pomeril z Vorarlbergom.

ICEHL, 22. oktober

Lestvica

