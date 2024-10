Pred hokejisti HK Olimpija Ljubljana je edina tekma v tem tednu, ob 19.15 bodo gostovali pri Steinbach Black Wings, ki je sezono odprl slabo, na zadnjih treh tekmah pa krivuljo obrnil navzgor in vselej zmagal. "Veliko smo trenirali power-play," je Jaka Sodja pred odhodom v Linz dal vedeti, da so se zmaji v tem tednu bolj posvečali igri z igralcem več, ki jim v tej sezoni še ni stekla. Ljubljančani bodo pri moštvu, za katerega igrata slovenska napadalca Ken Ograjenšek in Luka Maver, lovili sedmo zmago sezone.

Ljubljanska Olimpija je po osmih tekmah IceHL pri šestih zmagah in dveh porazih, kar jo uvršča na tretje mesto tekmovanja. Pred njo sta le Gradec (dve točki več), ki ga je v nedeljo doma premagala s 4:2, in Bolzano, proti kateremu je pretekli petek izgubila z 2:5.

Zeleno-beli tabor bo tekmovalni ritem nadaljeval v gosteh, natančneje pri Linzu, kjer ga čaka edini dvoboj tega tedna, saj bodo zmaji v nedeljo prosti.

Linška črna krila so v sezono vstopila s štirimi zaporednimi porazi, prizanašale jim niso niti poškodbe, tako da so v svoje vrste po nekaj dvobojih pripeljali slovenska napadalca Kena Ograjenška in Luko Mavra. Krivulja avstrijskega kluba se je v zadnjih tednih obrnila v drugo smer, nanizali so tri zmage in zapustili dno lestvice, tako da so zdaj na devetem.

Trening posvetili igri z igralcem več

Zmaji so se ta teden več posvečali tudi igri z igralcem več. Foto: www.alesfevzer.com Za Olimpijo in Linz bo to prvo medsebojno srečanje to sezono. "Lani nam je Linz povzročal kar nekaj težav (Olimpija je izgubila vse štiri dvoboje, op. a.), predvsem obrambno so bili zelo dobri. Za njimi je težek začetek sezone, a so se nato kar pobrali, zmagali zadnje tri tekme, tako da bo to dober test za nas. Pričakujem novo težko bitko," je v klubski mikrofon dejal glavni trener ljubljanske zasedbe Antti Karhula.

Napadalec Jaka Sodja pa je dodal, da so se ta teden posvečali igri z igralcem več, ki na tekmah še ni obrodila rezultatskih sadov: "Ta teden imamo samo eno tekmo, tako da bomo spočiti in pripravljeni na tekmo. Veliko smo trenirali 'special teamse', power-play, tako da mislim, da bo veliko boljše kot prejšnjo tekmo. V Linz gremo po tri točke."

Olimpija bo po večernem gostovanju znova igrala doma v torek, ko bo v Tivoliju pričakala Dunaj.

Graški panterji gostijo derbi kroga

Derbi večera bo v Gradcu, kjer bo vodilna ekipa, za katero igra tudi Rok Tičar, pričakala drugi Bolzano. Fehervar AV19 Anžeta Kuralta gosti Pustertal, Dunaj se bo meril z Beljakom, Vorarlberg z Innsbruckom, prvak Salzburg pa gostuje pri Asiagu.

ICEHL, 18. oktober

Lestvica

