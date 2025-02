Olimpija po preobratu v podaljšku strla Linz

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so se po dveh tednih vranili v tekmovalni ritem. Danes so v Hali Tivoli po podaljšku z 2:1 premagali Linz in osvojili pomembni točki za potrditev osmega mesta, ki jih pelje v dodatne boje za četrtfinale, a jim tudi zagotavlja prednost domačega igrišča.

Linz, ki se še srdito bori, da bi redni del sezone sklenil med šesterico, ki se bo neposredno uvrstila v končnico, je Olimpijo pred današnjim spopadom premagala na dvanajstih zaporednih tekmah. V 22. minuti je mrežo Lukaša Horaka zatresel Andreas Kristler in dolgo je kazalo, da bo nocoj prišel še do 13. zaporedne zmage nad Ljubljančani.

Ko je v zadnjem delu Olimpija zapravila še eno številčno prednost, gostje pa so v končnici zagospodarili na ledu, je kazalo, da bodo točke romale v Avstrijo. To pa je slabe dve minuti pred koncem spremenil Žiga Pance, ki je v hitrem protinapadu izkoristil padec branilca Linza in v drugem poskusu ugnal gostujočega vratarja in odbiti plošček zabil v mrežo.

Podaljšek je trajal vsega 30 sekund. V igri treh proti trem se je Linz prepočasi vračal v obrambo, Bine Mašič in Kale Kerbashian, pa sta z lepo dvojno podajo še drugič spravila plošček v nasprotno mrežo in poskrbela za dokončni preobrat.

Horak je danes ustavil 29 strelov na svoja vrata, Rasmus Tirronen na drugi strani 27.

Olimpijo do konca rednega dela čakajo še tri tekme. V nedeljo bodo v Hali Tivoli gostili Beljak, ki je trenutno sedmi na lestvici, a ima le tri točke zaostanka za šestim Gradcem in petim Linzem. V sredo, 19. februarja zmaje čaka še zaostala tekma 16. kroga v gosteh s Salzburgom, redni del pa bodo sklenili na Dunaju 21. februarja.

Vodilni Celovec, pri katerem se je pred dnevi poškodoval Jan Muršak, na led, a le na treninge brez kontakta pa se je vrnil Luka Gomboc, je s 6:3 zmagal na gostovanju pri Asiagu. Prvak Salzburg je doma po podaljšku izgubil proti Gradcu Roka Tičarja, ki trenutno drži šesto mesto, Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je končnico poskušal potrditi pri Vorarlberg Pioneers, pa izgubil z 1:2

Kako v končnico? Po rednem delu (48 krogih) se prvih šest ekip uvrsti v četrtfinale, ekipe med sedmim in desetim mestom pa se v dodatnih bojih pomerijo za preostali četrtfinalni vstopnici. Za moštva med 11. in 13. mestom je sezone po rednem delu konec.

ICEHL, 14. februar:

Lestvica:

Preberite še: