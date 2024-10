Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo ta konec tedna odigrali dve domači tekmi, obe proti moštvoma, ki sta tako kot oni odlično začeli sezono in sta pri vrhu lestvice. Danes ob 19.15 gostijo drugi Bolzano. Na nedeljskem srečanju, ki bo namenjeno družinam in se bo začelo že ob 15. uri, pa bo Tivoli obiskal trenutno vodilni Gradec. Ljubljanska zasedba se je po poškodbi napadalca Kala Kerbashiana okrepila s Čehom Rudolfom Červenyjem, ki se bo prvič predstavil ljubljanskemu občinstvu.

Ljubljanska Olimpija je po šestih tekmah nove sezone lige ICE pri petih zmagah in enem porazu, kar pred večerno tekmo zadostuje za tretje mesto. Zmaji za vodilnim Gradcem, ki bo v Tivoliju gostoval v nedeljo, zaostajajo dve točki, za današnjim nasprotnikom Bolzanom pa zgolj točko.

"Imamo dober štart v sezono in želimo tako nadaljevati. Moramo predvsem izboljšati igro z igralcem več, ki je lahko odločilna na tekmah proti najboljšim ekipam, kot sta Bolzano in Gradec, saj se lahko take tekme lomijo prav pri igri z igralcem več in manj. Mi smo pripravljeni na ti tekmi," je v klubski mikrofon dejal branilec Blaž Gregorc, ki bo s soigralci Bolzano pričakal ob 19.15.

Takrat se bo v Olimpijinem dresu prvič predstavil nekdanji Gregorčev soigralec pri češkem prvoligašu Mountfield HK Rudolf Červeny. Vodstvo ljubljanskega kluba je namreč v začetku tedna sporočilo, da bo vrzel v napadu, ki je nastala s poškodbo Kala Kerbashiana, poskušalo zakrpati s 35-letnim Čehom.

Nedeljski gost Olimpije Gradec (Rok Tičar) gosti Innsbruck, prvak Salzburg pričakuje Pustertal, Dunaj Asiago, Beljak pa bo palice doma prekrižal s Pioneers Vorarlberg.

Nedeljski družinski dan v Tivoliju V nedeljo bodo v Tivoliju gostovali graški panterji, obeta se družinski dan. Foto: 99ers

Po večerni tekmi bo Olimpija znova na delu v nedeljo, ko prihaja v visokoleteči Gradec, katerega dres po novem nosi lani najbolj učinkoviti hokejist zmajev Trevor Gooch, pa tudi slovenski reprezentant Tičar.

Tekma bo ob precej zgodnji uri, že ob 15.00, tako da bo nedelja v znamenju družinskega dneva. Dogajanje se bo začelo že ob 13:30, ko bo v navijaški coni še posebej pestro. Predstavili se bodo Mali pustolovci, njihovi škrati iz Začaranega gozda so za najmlajše pripravili trenje orehov, streljanje z gozdnim katapultom, barvanje volčjih mask, izvijanje matic in vijakov ter igro tri v vrsto ... Otroci do 14. leta starosti si bodo lahko tekmo v spremstvu odrasle osebe ogledali brezplačno, na tekmi bo otrokom namenjena posebna tribuna, po njej pa se bodo otroci lahko srečali z igralci in se jim pridružili na ledu.

ICEHL, 11. oktober

Lestvica

