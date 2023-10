Na torkovi tekmi državnega prvenstva so Založani gostili favorizirane Jeseničane. Gostitelji so dvakrat vodili (1:0, 2:1), a so gostje vselej izenačili, po preobratu zmagali s 6:3 in ostali neporaženi. Kranjčani so v sredo tesno zmagali v Mariboru (3:2).