Naporen urnik Celjanov terjal davek

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so po koncu tedna, ki so ga preživeli na celinskem pokalu v Latviji, kjer so zasedli tretje mesto, zvečer odigrali četrto tekmo v petih dneh in visoko izgubili. V sklopu Alpske lige je v Celje prišel lanski finalist Cortina in zmagal s 7:1.

Celjane v tem tednu čaka zgoščen urnik v regionalnem tekmovanju, potem ko so minuli konec tedna nastopili na celinskem pokalu. V Latviji so od petka do nedelje igrali na turnirju 2. kroga in po eni zmagi ter dveh porazih končali evropsko sezono.

Že manj kot 48 ur po zadnji tekmi v Jelgavi jih je že čakal nov obračun. Proti Cortini, ekipi z zgornjega dela lestvice, niso imeli pravih možnosti.

Italijani so v prvi tretjini vodili z 2:0, vodstvo v drugi hitro povišali, za kanček upanja je poskrbel Nik Širovnik z znižanjem na 1:3 v 32. minuti. A to je bil danes tudi edini gol domačih, še v drugi tretjini pa je Cortina dosegla še dva gola in že odločila zmagovalca.

Celjani tako ostajajo pri eni zmagi v rednem delu in eni po podaljšku, doživeli pa so šesti poraz. Na lestvici so trenutno tako na zadnjem mestu s petimi točkami.

Naslednja tekma pa jih čaka v četrtek, ko bodo spet na domačem terenu gostili Fasso.

Alpska liga Torek, 17. oktober

