Finale Pokala Slovenije bo znova v znamenju večnega derbija, ki v tej sezoni ne bo prav pogosto na sporedu. HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija drugo zaporedno sezono igrata na različnih ravneh, železarji v Alpski ligi, zmaji v kakovostnejši ICEHL, državnemu prvenstvu pa se bosta za razliko od zadnjih let pridružila v poznejši fazi.

Gostitelji z Jesenic so v polfinalu Pokala Slovenije s 4:0 premagali Celjane, Olimpija pa s 7:0 Založane. Vloga favorita je na strani zeleno-belih, a trener Mitja Šivic opozarja, da se takrat, ko odloča ena tekma, lahko zgodi marsikaj.

"Morali bomo ohraniti koncentracijo, imeti veliko želje in čim manj razmišljati, kaj se lahko zgodi."

"Tekma traja 60 minut, ena ekipa nima praktično ničesar za izgubiti, druga je pod pritiskom. Na Jesenicah bomo morali odigrati zelo resen hokej, biti pripravljeni na vse, kar nam ena tekma lahko ponudi. Marsikaj gre lahko narobe. Morali bomo ohraniti zbranost, imeti veliko želje in čim manj razmišljati, kaj se lahko zgodi. Vsi poznamo zgodbo favoritov, naših košarkarjev na evropskem prvenstvu, kaj se lahko zgodi, če gre ekipa v tekmo z miselnostjo, da bo z lahkoto zmagala. Jesenice so resna in dobra ekipa. Za nas si želim, da bomo sproščeni in resni. Res pa je, da se v 60 minutah lahko marsikaj zgodi," pred dvobojem pravi Šivic.

"Pričakujemo težko tekmo, a verjamem v nas in celotno ekipo."

"Pripravili se bomo maksimalno, saj vemo, da prihaja ekipa, ki igra stopničko višje. Pričakujemo težko tekmo, a verjamem v nas in celotno ekipo. Kakorkoli, pa bo zmagovalec znan po zgolj eni tekmi, zato bomo na ledu dali vse od sebe, da se lovorika vrne na Jesenice," pa je v klubski mikrofon dejal branilec Jesenic Miha Logar, ki se v sezoni nadeja polnih tribun v dvorani Podmežakla: "Navijačem bi sporočil, da vedno, ko se zberejo v lepem številu, tudi mi igramo z veliko večjim užitkom in motivacijo. Resnično si želim in upam, da bomo tudi letos stopili skupaj in čim večkrat napolnili Podmežaklo do zadnjega kotička."

V lanski izvedbi pokalnega tekmovanja so Ljubljančani Jeseničane premagali s 3:1.

Pokal Slovenija, dvorana Podmežakla, Jesenice Sreda, 28. september

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija