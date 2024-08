Slovenci začenjajo zahteven baltski izziv: Zelo težko bo

Slovenska hokejska reprezentanca je na olimpijskih igrah do zdaj nastopila dvakrat. Prvič leta 2014, ko je v Sočiju zaigrala v četrtfinalu in zasedla sedmo mesto, nato pa še štiri leta pozneje v Pjongčangu, ko je končala kot deveta.

Tretji nastop na olimpijskih igrah bi Slovenci sprva morali loviti na Danskem, a ker so Belorusiji prižgali rdečo luč, so sledile spremembe v razporeditvi. Varovanci Eda Terglava bodo tako zadnjo poskušali presenetiti v Rigi.

Od danes do nedelje se bodo merili z gostitelji Latvijci, Francozi in Ukrajinci. Tako želeno vstopnico si bo zagotovo priigral zmagovalec vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev. Če bi se zgodilo, da bi Rusiji gorela rdeča luč, bi na OI zaigrala še najboljša drugouvrščena ekipa, a na ta scenarij v slovenskem taboru ne računajo.

Slovenci in Latvijci so se na uradnih tekmah pomerili 12-krat, desetkrat so zmagali Latvijci, dvakrat Slovenci. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovencem spored ni naklonjen, ob 19. uri se bodo najprej pomerili s favoriziranimi Latvijci, že v petek ob 15. uri pa sledi srečanje še z drugo, na lestvici višje umeščeno reprezentanco Francije.

Latvijci so stalni člani elitne divizije, lani so na domačem svetovnem prvenstvu osvojili prvo medaljo, letos pa ostali brez četrtfinala. Reprezentanci sta se do zdaj pomerili 12-krat, desetkrat so zmagali Latvijci, dvakrat Slovenci.

"Motiva nam ne manjka, a nismo favoriti"

"Motiva nam ne manjka, a nismo favoriti. Na papirju smo nekje na tretjem mestu, a tudi v preteklosti smo bili, pa nam je dvakrat že uspelo. Imamo svoje cilje, na ledu bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Bo pa zelo težko," pravi izkušeni Robert Sabolič, ki je dvakrat že nastopil na olimpijskih igrah.

Edo Terglav poudarja pomembnost manjših stvari, ki jih bo treba dobro izpolnjevati, saj znajo večerni tekmeci hitro kaznovati napake. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Edo Terglav se zaveda, da bodo večji del v položaju, ko se bo treba braniti, a hkrati upa, da bodo izkoristili ponujene priložnosti v napadu, ki na pripravljalnih tekmah proti Avstriji ni stekel – obe tekmi so izgubili z 1:2. "Veliko smo se pogovarjali predvsem o manjših stvareh. Te bodo zelo pomembne, igra brez paka, obramba, blokiranje strelov. Veliko več bomo v položajih, ko se bomo morali braniti. Sploh prvo tekmo moramo te manjše stvari dobro delati."

Dvorano kar nekaj fantov dobro pozna, saj so tu lani igrali svetovno prvenstvo.

Kaj so še pred odhodom v Rigo dejali v slovenskem taboru:

Na prvi tekmi se bodo pomerili Francozi in Ukrajinci.

Trije kvalifikacijski turnirji

Sočasno potekata še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se merijo Slovaki, Kazahstanci, Avstrijci in Madžari, v Aalborgu pa Danci, Norvežani, Britanci in Japonci. Prvo mesto prinaša olimpijsko vozovnico.

Mesta na OI so si že zagotovili gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice: Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).