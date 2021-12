Muršakovi do prednosti, podvig Pintaričevih

Najbolj trofejni klub tega tekmovanja, švedska Frölunda, je prvi del četrtfinalne naloge opravil zmagovito. Na gostovanju pri ligaškem tekmecu Leksandsu so Jan Muršak in druščina slavili s 5:2 in si pred povratnim domačim obračunom priigrali prednost treh golov. Po prvi tretjini je na semaforju pisalo 2:2, v drugi golov ni bilo, v tretji pa so Muršakovi trikrat zadeli in zmagali s 5:2.

Večji podvig pa je uspel Matiji Pintariču in soigralcem pri francoskem Rouenu, ki prvič igra v četrtfinalu. Štajerec je po gostovanju na Finskem pri tamkajšnjem elitnoligašu iz Tampereja lahko zelo zadovoljen. Njegovemu moštvu je pri favoriziranem nasprotniku uspelo remizirati in tako pred povratno domačo tekmo ostaja v igri za napredovanje.

Matija Pintarič je ob remiju s Tapparo zaustavil 39 strelov. Foto: Guliverimage

Finci so prevladovali, na Pintaričeva vrata sprožili kar 42 strelov, medtem ko je Rouen zmogel le 12 strelov na gol domačih. Ti so po uvodni tretjini vodili z 2:0, a so gostje v drugem delu izkoristili oba power-playa in izenačili. Domači so kaj hitro znova povedli, Rouen pa je v zadnji tretjini iz enega samega strela zadel za končnih 3:3. Pintarič je ubranil 39 strelov Tappare.

Tudi na srečanju med finskim klubom Lukko in nemškim Red Bull München zmagovalca ni bilo, razšli so se z 2:2, švedski Rögle pa je s 5:2 premagal Sparto iz Prage.

Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Liga prvakov, četrtfinale* Torek, 7. december

Tappara : Rouen 3:3 (2:0, 1:2, 0:1)

(Matija Pintarič/Rouen je branil vso tekmo in zaustavil 39 od 42 strelov na svoja vrata.)



Leksands : Frölunda 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

(Jan Muršak/Frölunda je ob zmagi igral slabih 14 minut in sprožil en strel na gol.)

Lukko : Red Bull München 2:2 (0:0, 2:0, 0:2)

Sparta Prague : Rögle 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) *Povratne tekme bodo 14. decembra.