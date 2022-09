Zmaji danes proti grizlijem v Wolfsburgu, Kuralt in Muršak podajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije se bodo nocoj ob 19. uri v drugem krogu lige prvakov v Nemčiji pomerili z Wolfsburgom. Zmaji so tekmovanje v petek odprli na Finskem in se dobro upirali Turkuju (2:3), medtem ko so grizliji v Wolfsburgu z 2:5 izgubili proti švicarskemu Zugu. Je napočil čas za zgodovinsko zmago čete Mitje Šivica?

Ljubljančani so se v krstnem nastopu v hokejski ligi prvakov izkazali, hokejisti Turkuja so se morali pošteno potruditi, da so v petek ubranili domačo trdnjavo, danes pa se četa Mitje Šivica mudi v Nemčiji pri Wolfsburgu.

"Čeprav se nam na koncu ni izšlo, smo lahko zadovoljni," je po krstni tekmi v ligi prvakov povedal Mitja Šivic. "Če bomo obdržali to željo, nepopustljivost in voljo, lahko v ligi osvojimo kakšno točko, kar je naš cilj. Pričakujem, da bomo iz tekme v tekmo boljši, da bomo vsako tekmo bolj pripravljeni na moč in hitrost, ki jo kažejo ekipe v ligi prvakov," je dodal.

Nekaj slovenskih legionarjev je igralo že včeraj. Jan Muršak se je s Frolundo veselil visoke zmage nad Berlinom (7:1), nekdanji slovenski reprezentant je k zmagi prispeval dve podaji, sam pa je enkrat streljal na vrata gostov.

Anže Kuralt je z Albo gostil švedski Rögle in izgubil z 1:2. Slovenec je odigral slabih 13 minut, bil je podajalec pri edinem zadetku domačih, na vrata gostov pa je sam sprožil tri strele. Izgubil pa je tudi Salzburg Aljaža Predana. Rdeči biki so se na domačem ledu pomerili s finskim Ilvesom iz Tampereja, ta pa je zmagal po podaljšku s 3:2. Predan je v dobrih desetih minutah igre dvakrat streljal na gol.

V skupini F bo danes še "slovenski" spopad v Krakovu. Pri Cracovii Roka Stojanoviča namreč gostuje beljaški VSV z Robertom Saboličem in Blažem Tomaževičem, delo pomočnika trenerja pa pri Beljačanih opravlja Marcel Rodman.

Liga prvakov, 2. krog (slovenski klub, klubi s slovenskimi igralci) Skupina B

Nedelja, 4. september:

18.00, TPS Turku - Zug

19.00, Grizzly Wolfsburg - HK Olimpija Skupina F

Nedelja, 4. september:

15.05, Färjestad - Straubing Tigers

20.20, Cracovia Krakow (Rok Stojanovič) - VSV Beljak (Robert Sabolič in Blaž Tomaževič) Skupina D

Sobota, 3. september:

Katowice : Zürich 2:1 – po podaljšku

Fehervar AV19 : Rögle 1:2

Anže Kuralt (Fehervar) je bil podajalec pri golu Albe, odigral je 12:58 minut in trikrat streljal na vrata Rögleja. Skupina E

Sobota, 3. september:

Red Bull Salzburg : Ilves 2:3 – po podaljšku

Aljaž Predan (Salzburg) je v 10:06 minutah igre na vrata Ilvesa sprožil dva strela. HC Fribourg-Gottéron : Stavanger Oilers 0:1 Skupina G

Sobota, 3. september:

Frolunda : Eisbaren Berlin 7:1

Jan Muršak (Frolunda) je v 11:37 minutah igre prispeval dve podaji in enkrat streljal na vrata Berlina.



Grenoble : HK Hradec Kralove 3:4

