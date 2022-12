Po veliki šoli hokeja: je ta raven previsoka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgolj štiri zmage ICEHL ali 13 porazov na zadnjih 17 tekmah je izkupiček HK SŽ Olimpija v zadnjih dveh mesecih razširjenega avstrijskega prvenstva. Zmaji so na gostovanju zadnjič zmagali 21. oktobra v Gradcu, pred njimi pa je po torkovi zaušnici v Linzu novo zahtevno gostovanju. Tokrat pri prvaku v Salzburgu. "V Linzu smo dobili veliko šolo hokeja, bili smo videti nemočni. Vprašanje je, ali je taka raven hokej za nas preveč ali ne. Bomo videli v Salzburgu," pravi trener zeleno-belih Mitja Šivic.

Če so imeli pri HK SŽ Olimpija v uvodni sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva veliko razlogov za zadovoljstvo, v tej na Celovški 25 ne morejo biti pretirano nasmejani. Ljubljančani se sicer še oklepajo desetega mesta, ki kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico, a rezultatska krivulja, ki je obrnjena navzdol, ne vzbuja optimizma.

Zgolj tri zmage v zadnjih dveh mesecih

Ljubljančani so na 26 obračunih zmagali desetkrat, 16-krat pa izgubili. V zadnjih dveh mesecih so na 17 tekmah dosegli le štiri zmage. Zadnja gostujoča sega v 21. oktober, ko so točke vknjižili v Gradcu.

Ekipi se v tej sezoni še nista srečali. Foto: Guliverimage Zvečer jih čaka novo decembrsko gostovanje. Prvič v sezoni se bodo udarili z branilcem naslova Salzburgom. Rdeči biki so trenutno peti, a so odigrali dve oziroma tri tekme manj kot moštva, ki so na lestvici pred njimi. Zasedbo Mitje Šivica tako čaka nova zahtevna naloga. Popotnica bo vse prej kot dobra. Olimpija je v torek v Linzu, kjer je vknjižila četrti zaporedni poraz, prikazala bledo predstavo.

Salzburg bo dal odgovor "Vprašanje je, ali je taka raven hokeja, ki smo jo doživeli v Linzu, za nas preveč ali ne. To bomo videli v Salzburgu, ki je zelo podoben tekmec." Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V Linzu smo dobili veliko šolo hokeja. Tako glede hitrosti, glede dvobojev ob ogradi, podaj na majhnem prostoru, reakcij po vsem igrišču, tako da smo bili videti res nemočni. Vprašanje je, ali je taka raven hokeja, ki smo jo doživeli v Linzu, za nas preveč ali ne. To bomo videli v Salzburgu, ki je zelo podoben tekmec. Hiter, močan, agresiven. Za nas bo to velik test," pred gostovanjem na Solnograškem pravi Šivic, ki zeleno-bele vodi vse od priključitve ligi ICEHL.

Pustertal in Asiago nista daleč

Olimpiji grozi izpad iz deseterice. Tik za njo je Pustertal, ki ima enako točk, a tudi dve tekmi več. Nedaleč zadaj pa je 12. Asiago, ki je odigral toliko tekem kot ljubljanska ekipa, zbral pa dve točki manj. Prav italijanska zasedba bo prihodnji teden, ko Olimpijo čakajo štiri tekme, njen prvi nasprotnik. V ponedeljek bo gostovala v Tivoliju.

Danes bo na sporedu le še ena tekma. Pustertal bo gostil Beljačane, ki so v torek izgubili prvič po nizu petih zmag - na koroškem derbiju jih je premagal Celovec - in so trenutno tretji.

Liga ICEHL, 22. december

Lestvica:

Preberite še: