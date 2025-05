Finci in Latvijci že zgodaj v boj, Slovence pa zanima predvsem tekma Francije

Sobotni spored v skupini A v Stockholmu se začenja ob 12.20 s tekmo med Finsko in Latvijo, ki obe potrebujeta zmago v boju za četrtfinale. Na zgodnjepopoldanski tekmi v Herningu bosta takrat palice prekrižali ZDA in Nemčija, ki sta trenutno na mestih, ki zagotavljajo četrtfinale. Slovenci, ki imajo danes tekmovanja prost dan, bodo pozorni na popoldansko tekmo Francije in Švedske. Upali bodo, da Francozi ne presenetijo gostiteljev Švedov, saj bi se s tem njihova pot do morebitnega obstanka otežila. Slovenci bodo znova na delu v nedeljo ob 16.20, ko se bodo pomerili z Avstrijci, v ponedeljek ob 16.20 pa sledi zanje zadnja tekma prvenstva proti Francozom. Najboljše štiri reprezentance vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnjeuvrščeni pa izpade v nižji rang tekmovanja.