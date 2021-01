Olimpija po finale proti mestnim tekmecem, Jeseničani še čakajo nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior bodo v torek v Tivoliju odprli polfinale državnega prvenstva, v katerem bodo ekipe igrale na dve zmagi. Tretji polfinalist HDD Sij Acroni Jesenice bo na uvodno polfinalno srečanje moral še počakati, saj bo o njegovem nasprotniku odločala torkova tretja četrtfinalna tekma med HK Triglav Kranj in HD Hidria Jesenice.

V prvem polfinalnem paru državnega prvenstva bomo spremljali mestni obračun med HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior. Favorizirana Olimpija je redni del končala na prvem mestu, v četrtfinalu pa z 2:0 v zmagah zanesljivo izločila HKMK Bled. Založani so bili po rednem delu četrti, v prvem krogu končnice pa so si polfinale zagotovili z dvema tesnejšima zmagama nad HDK Maribor.

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, drugi po rednem delu, so v četrtfinalu pričakovano z dvema visokima zmagama odpravili HK True Celje, v polfinalu pa še čakajo na nasprotnika. Ta bo znan po torkovem tretjem obračunu Kranjčanov in mladih Jeseničanov, ki so na prvem dvoboju presenetili tekmeca, ta pa je nato na drugi tekmi serijo izenačil.

V polfinalu bodo prav tako igrali na dve zmagi. Finale sledi v prvi polovici maja.

Državno prvenstvo, polfinale, prvi tekmi Torek, 26. januar

HK SŽ Olimpija - HK Slavija Junior ?

HDD Sij Acroni Jesenice - zmagovalec HK Triglav Kranj/HD Hidria Jesenice - v polfinalu igrajo na dve zmagi

