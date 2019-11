Založani po zaostanku do zmage v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na edini tekmi, ki je ta teden štela za točke hokejskega državnega prvenstva, je zadnji HDK Maribor gostil HK Slavija Junior in sredi obračuna vodil z 2:0, nato pa so Založani Štajerce ujeli, povedli in na koncu zmagali s 6:4.