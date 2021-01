Bodo mladi Jeseničani zadnji polfinalisti ali bodo Kranjčani podaljšali serijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HD Hidria Jesenice in HK Triglav Kranj bodo v dvorani Podmežakla odigrali drugo četrtfinalno tekmo državnega prvenstva. Na uvodnem obračunu so mladi Jeseničani presenetili Triglav, z novo zmago pa bi se v polfinalu pridružili HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior. Če bodo slavili Kranjčani, bo o zadnjem polfinalistu odločala tretja tekma v Kranju.