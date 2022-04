"Ko se bodo čustva umirila in bomo realno premislili, bomo ugotovili, da smo bili uspešni"

Na Jesenicah je torkov poraz na odločilni finalni tekmi Alpske lige proti Asiagu pustil precejšnje razočaranje, a direktor HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar verjame, da bo ekipa čez čas in po razmisleku ponosna na prikazano v pretekli alpski sezoni. Pa prihodnost? Ta je še precej nejasna. V kratkem bodo volitve, v zraku je finančno vprašanje, reševanje gordijskega vozla poenotenja jeseniškega hokeja ... Vse to pa spremlja želja po pridružitvi ligi ICEHL, v katero se je pred to sezono preselil večni tekmec iz Ljubljane.

Za hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice se je sezona v torek končala z grenkim porazom na odločilni finalni tekmi Alpske lige proti Asiagu. Italijani so minuto in pol pred koncem srečanja zadeli za zmago z 2:1, osvojili drugi naslov prvaka tekmovanja in razžalostili železarje, ki so se po več obstankih v alpskih polfinalih tokrat prvič uvrstili v finale.

Jeseničani so na torkovi odločilni finalni tekmi Alpske lige po hudem boju z 1:2 izgubili proti Asiagu, ki se je veselil drugega naslova. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Med fanti je bilo po porazu veliko razočaranja, žalosti, kar je razumljivo, saj smo bili blizu. Nekdo mora zmagati, drugi pa izgubiti. Tako pač je. A če pogledamo širšo sliko, celotno sezono, smo lahko zadovoljni, pa tudi ponosni na to, kar smo dosegli. Če se vrnemo v maj, ko nam je ekipa razpadla, ko smo bili brez trenerskega štaba, morali na novo postaviti ekipo, dali priložnost mlajšim … Potem pa prvi del končali z le tremi porazi, v master roundu nam je težave nekoliko povzročal covid-19, a smo šli v končnico kot drugi in bili vse do zadnje minute v igri za naslov. Ko se bodo čustva malo umirila in bomo realno premislili, bomo ugotovili, da smo bili uspešni, naredili korak naprej, se uvrstili v prvi finale, v katerem smo bili konkurenčni. Žal nismo imeli sreče s poškodbami. Že od začetka smo se zavedali, da se nam bo zelo poznal vsak, ki bo manjkal. Na koncu so se nam zagotovo poznale vse odsotnosti, saj so bili preostali toliko bolj obremenjeni. Na zadnji tekmi smo igrali brez Sotlarja (Jureta, op. a.), kar nekaj časa pogrešali Stojana (Nejca, op. a.), vrnil se je Sašo (Rajsar, op. a.), a še on bolj na svojo željo, na čustva, v bolečinah. A ne bomo iskali izgovorov. Žal nam ni uspelo," je dan po bolečem porazu razmišljal direktor HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar, vesel, da je finale na tribune Podmežakle pritegnil več tisoč ljubiteljev hokeja.

"Ko se bodo čustva malo umirila in bomo realno premislili, bomo ugotovili, da smo bili uspešni," pravi direktor HDD Jesenice Anže Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

Skoraj štiri tisoč gledalcev se je v soboto zbralo na Gorenjskem, kjer so imeli varovanci Nika Zupančiča, ki se je vrnil na Jesenice, zaključni plošček za prvaka, a ga niso izkoristili.

"Če včasih mislimo, da so navijači na Jesenicah pozabili na hokej, se potem s takimi stvarmi pokaže, da ga imajo še vedno zelo radi. Lepo je bilo videti polne tribune. Mi je pa žal sobotne tekme, da na ni uspelo doma odločiti, ker smo imeli priložnost. To smo imeli tudi v torek. Res je, da je imel Asiago terensko premoč in več strelov, a tudi mi smo imeli svoje. Navijače seveda zanimajo derbiji. Jeseniško okolje je tako, da ko ti enkrat nekdo da nekaj več, se na to navadiš in je težko iti korak nazaj, sprejeti nekaj manj. Ko si vajen derbijev z Beljakom, Celovcem, Salzbrugom, Dunajem, potem pa pridejo Fassa, Vipiteno, Bregenzerwald …, je to navijačem težko prodati."

"Če včasih mislimo, da so navijači na Jesenicah pozabili na hokej, se potem s takimi stvarmi pokaže, da ga imajo še vedno zelo radi." Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Potrebujemo oba najboljša slovenska kluba v istem tekmovanju"

Pa ne le derbijev z avstrijskimi klubi, to sezono so pogrešali tudi ligaške derbije z največjim tekmecem iz Ljubljane. HK SŽ Olimpija se je skupaj s Pustertalom po lanski sezoni preselil v ICEHL, slovenska kluba sta po več letih znova zaigrala v različnih tekmovanjih, derbija pa ni bilo niti v finalu državnega prvenstva, saj so Ljubljančani Jeseničane izločili že v polfinalu.

"Odhod Brunica in Ollimpije se pozna. Krog tistih, ki so lahko pri vrhu, se je zmanjšal. Prej je bilo lahko morda šest ekip, ki so jih uvrščali v ožji krog favoritov, zdaj so morda štirje. Kar pa zadeva derbije z Olimpijo, pa se prav tako pozna. Kakor je dobro za Olimpijo in igralce, da so naredili ta korak, pa na dolgi rok za slovenski hokej to, da smo v različnih ligah, ne bo dobro. Potrebujemo oba najboljša slovenska kluba v istem tekmovanju. Potrebujemo te derbije, čustva. Nekaj jih je bilo v državnem prvenstvu, ki vsaj po mojem mnenju ni bilo dobro izpeljano. Pa tu ne kažem s prstom na Hokejsko zvezo Slovenije, saj smo klubi tisti, ki tekmujemo, ki bi morali dajati predloge, povedati, če se s čim ne strinjamo. Preveč tekem je odpadlo, prevečkrat se je sistem spremenil. To zmanjšuje težo tekmovanja. Razumem, da je težko, ker imamo klube v treh ligah, a če tekmovanje cenimo, če nam je domače prvenstvo pomembno, mu moramo dati neko težo," razmišlja Pogačar, ki se je društvu kot predsednik pridružil leta 2014, pred dvema letoma pa predsedniško vlogo predal Petru Bohincu in postal direktor.

"Potrebujemo oba najboljša slovenska kluba v istem tekmovanju. Potrebujemo te derbije, čustva." Foto: Grega Valančič/Sportida

Maja volitve. "Naj se čim prej razjasni, da se lahko začnejo priprave na novo sezono. Kdorkoli bo že v njej sodeloval."

Praktično po vsaki sezoni od tedaj se je srečeval z mnogo vprašaji, o tem, kako, včasih tudi, ali sploh naprej s članskim HDD SIj Acroni Jesenice. Tudi po letošnjem tekmovalnem obdobju prihodnost ni povsem jasna. Jasno pa je, da je bila finančna slika v zadnji sezoni vse prej kot rožnata. Dovolj zgovorne so Zupančičeve besede, da spoštuje igralce, da se sploh prikažejo na treningih.

V kratkem bo na Jesenicah volilni občni zbor. "Maja poteče štiriletni mandat. Ko me je pred dvema letoma zamenjal Peter Bohinec, je prevzel za dve leti. Bomo videli, kaj bodo volitve prinesle. Želim si, da bodo stvari čim prej jasne, da se lahko čim prej začnejo priprave na novo sezono. Kdorkoli bo že v njej sodeloval," pravi Pogačar in priznava, da je stanje za vztrajanje v zahtevnem začaranem krogu odvisno od dneva: "Ni lahko. V osmih letih sem vložil veliko, da smo prišli do sem, nekaj dosegli, nekaj naredili. Za večino slovenskih hokejskih klubov imamo sicer dobre pogoje, ampak če pogledamo širšo sliko, če pogledamo tekmece v Alpski ligi Asiago, Lustenau, Ritten, ko je pet njihovih tujcev vrednih toliko kot naša celotna ekipa, pa .... V zadnjih dveh letih se je proračun zmanjševal, svoje je naredil covid-19, imeli smo izpad, saj gledalcev ni bilo, ampak javnost, navijači si želijo še več, kar pa je težko."

V zadnjem tekmovalnem obdobju je Jeseničane vodil Nik Zupančič, ki se mu pogodba izteče po sezoni. V kratkem bodo na Jesenicah tudi volitve o vodstvu društva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vloge za ICEHL niso oddali, so pa izkazali zanimanje

O želji po nekaj več, zanimanju obeh letošnjih finalistov Alpske lige za ICEHL že v prihodnji sezoni, v kateri še ni uradno jasno, kaj bo z Bratislavo, ki je po tragedijah predčasno končala sezono, in Znojmom, so v preteklih tednih pisali Avstrijci. Pogačar prikimava zapisom o zanimanju, a dodaja, da uradne vloge za ICEHL niso oddali, so pa po njegovih besedah v stiku z vodstvom tekmovanja.

A za korak naprej ne bi bil potreben le finančni zasuk, pač pa bi moral biti uresničen še en v zadnjih letih nepredstavljiv predpogoj, poenotenje jeseniškega hokeja (trenutno dva kolektiva HDD Sij Acroni Jesenice s člani in HD Jesenice mladi z mlajšimi selekcijami, ki tekmuje tudi med člani).

"Možnost obstaja, neko zanimanje je tudi iz lige. Je pa seveda vse povezano s financami. A še prej se mora jeseniški hokej čim prej poenotiti. Ljudje, ki jim je mar za hokej, morajo za svetlo prihodnost združiti moči. To je ena najpomembnejših točk," si povezanosti želi direktor. A o jeseniškem gordijskem vozlu govorimo že vrsto let ... "Tega se zavedamo. Je pa zdaj res dovolj, da le govorimo, ampak je čas, da nekaj res naredimo. To je edini način, pot, ki lahko prinese neki napredek. Ne gre za stare, mlade, ampak za skupen jeseniški hokej," še pravi Pogačar in meni, da bo prihodnost društva bolj jasna v mesecu dni, do sredine maja.