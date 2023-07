Čimžar se vrača v Podmežaklo

Na Jesenicah je Tadej Čimžar igral med letoma 2015 in 2019, pozneje je odšel v poljske Katowice, potem pa tri sezone nastopal za ljubljanske zeleno-bele. "Zelo me veseli, da se po nekaj letih in z veliko več izkušnjami vračam v klub, na katerega me vežejo lepi spomini in kjer sem se vedno dobro počutil. Cilji so na Jesenicah vedno najvišji, tako da moramo stremeti k ponovitvi prejšnje sezone. Z veliko večino sem že igral, z ostalimi, predvsem mlajšimi, pa sem prepričan, da bomo dobro sodelovali."

"Vesel sem vrnitve Tadeja Čimžarja na Jesenice. Kot trener si vedno želiš delati s takšnimi igralci. Nepopustljivost, želja za vsakim ploščkom tako na treningu kot na tekmi je nekaj, česar nima vsak igralec. Tadejev značaj bo pravo vodilo mlajšim, kako si zaslužiti mesto v ekipi," pa je povratnika opisal trener Gaber Glavič.