"Morda vi veste več kot mi, a še vedno smo v igri za elito"

Pogled Boštjana Goličiča po prvi slovenski zmagi na SP

Slovenski hokejisti so po sredini zmagi nad Madžarsko, sploh prvi na tem prvenstvu, nekoliko lažje zadihali. Za rise so mogoči prav vsi scenariji, tudi napredovanje med elito, v katerega naši hokejisti še vedno močno verjamejo. "Bili smo v luknji, zdaj smo vsaj nekoliko zlezi iz nje. Še kar imamo možnosti za napredovanje med elito. Upam na slab začetek, dober konec," je po prvih točkah na turnirju dejal napadalec Boštjan Goličič.

S čustvi nabit sredin večer se je končal s prvo zmago slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Budimpešti. Ta je s požrtvovalno igro garala tako v obrambi kot napadu, dosegla štiri zadetke, enega več kot ob obeh porazih proti Poljski in Veliki Britaniji, in ob koncu srečanja pred več kot 7.000 gledalci zapela Zdravljico.

"Pokazali smo, da se trdo delo slej kot prej obrestuje. Verjeli smo, da se nam bo odprlo, da bomo začeli zadevati, da se bo sreča enkrat obrnila tudi v našo smer. Na prvih dveh tekmah je res nismo imeli, vedno smo veliko streljali, včasih naredili tudi kakšno potezo preveč. Tokrat pa smo se osredotočili le na to, da gre čim več ploščkov na gol. Če je tako, potem mora iti tudi kaj v gol," je bil po zmagi nasmejan Boštjan Goličič, ki je dobre štiri minute pred koncem srečanja z zvišanjem na 3:1 pokopal večino upov Madžarov.

Borili smo se kot levi

"Borili smo se kot levi, od prvega do zadnjega, upam, da bo šlo zdaj samo še tako naprej." Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Gorenjec, ki si zadnje sezone kruh služi v Franciji, pravi, da kljub ničli in zadnjemu mestu pred tekmo z gostitelji niso čutili dodatnega pritiska.

"Ne, ni bilo dodatnega pritiska, mi smo vseskozi verjeli, da je to mogoče. Dobro se poznamo, vemo, kakšna ekipa smo. Premagovali smo tudi že boljše reprezentance. Tokrat smo igrali svojo igro. Zdi se mi, da skozi vsako tekmo stopnjujemo formo. Borili smo se kot levi, od prvega do zadnjega, upam, da bo šlo zdaj samo še tako naprej. Morda vi (novinarji, op. a) več veste kot mi, a kot vem, imamo še kar možnosti za napredovanje med elito. Zato moramo iti v tem stilu naprej in bo vse v redu," je 28-letnik zbodel sedmo silo, ki jih je po ne navdušujočih predstavah na prvih dveh tekmah že odpisala.

Tudi najboljši v slovenski vrsti Aleksandar Magovac verjame v napredovanje: "Verjamemo, da je še vse na dosegu roke, tudi prvo mesto v skupini. Resnično verjamemo v to in gremo ponj."

Slovenci so še vedno v igri za napredovanje, a tudi izpadu v nižji rang tekmovanja se še niso izognili. "Upajmo na to, da se bo uresničil slab začetek, dober konec," pravi Goličič. Foto: Vid Ponikvar

Bili v luknji, zdaj nekoliko zlezi iz nje

Slovenci imajo po razpletih na drugih tekmah še vedno realne možnosti za napredovanje, a še zdaleč niso odvisni od sebe. V nadaljevanju tekmovanja bi morali zmagati na obeh tekmah, ob tem pa upati tudi na ugodne rezultate preostalih tekem. Sploh če se bo oblikoval krog večih reprezentanc z istim številom točk, bi kaj lahko odločala tudi razlika v golih.

Risi imajo danes prost tekmovalni dan, v petek sledi bitka s Kazahstanom. Foto: Vid Ponikvar "Bili smo v luknji, zdaj smo iz nje nekoliko zlezli. Pokazali smo najboljšo igro, videli smo, kako se bori za vsako točko. Zdaj imamo tudi malo več samozavesti, tako da moramo samo še stopnjevati našo igro, tudi ob igralcu več zaigrati bolje. Zdaj malo lažje dihamo. Vemo, da nobena tekma ne bo lahka, vsak bo dal proti nam sto odstotkov. A vemo tudi, da znamo igrati, tako moramo igrati naslednji dve tekmi in zmagi bosta prišli. Upajmo na to, da se bo uresničil slab začetek, dober konec," upanja ne izgublja Goličič, ki ima danes s soigralci prost dan.

Po tem sledita dve izjemno pomembni srečanji, v petek ob 16. uri se bodo najprej udarili s Kazahstanom, v soboto ob isti uri pa še z Italijo. Oba slovenska nasprotnika imata po treh tekmah na računu šest točk.