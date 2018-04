"Kaj drugega nam ni preostalo"

Strelca zadetkov ob zmagi Slovenije nad Madžarsko s 4:1

"Izgubili smo, kar smo lahko, tako da nam drugega kot zmagati ni preostalo. Čestitke fantom, to je bila res zelo prigarana zmaga. Delali smo točno to, kar smo se dogovorili," je bil po prvi zmagi Slovenije na svetovnem prvenstvu drugega razreda zadovoljen kapetan risov Jan Urbas.

Slovenski hokejisti so le prišli do prve zmage na prvenstvu in lažje zadihali. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenska hokejska reprezentanca je v sredo le dočakala tisto, kar je velik del javnosti od nje pričakoval že v nedeljo, ko je palice prekrižala z Veliko Britanijo. Zmago. Bila je resnično prigarana, spodbujena z ekipnim duhom in pravo energijo, pa tudi zajetno količino sreče, ki je bila tokrat na strani risov in ne gostiteljev.

Ti so pred večinskim delom skoraj 7.500 gledalcev, ki so vseskozi prepevali in bodrili svoje hokejiste, poskušali še poglobiti krizo Slovenije, a jim ni uspelo. Debitant na svetovnih prvenstvih članske vrste in le eden od treh (po prihodu tretjega vratarja Žige Kogovška štirih) hokejistov, ki prihajajo iz slovenskih klubov, Aleksandar Magovac je v sedmi minuti s prvencem na SP priigral sploh prvo vodstvo na prvenstvu, sploh prvo dobljeno tretjino.

Ni lepšega od prvenca

Slovenci so pred 7.500 večinsko madžarskih navijačev s 4:1 premagali gostitelje. Sploh prvič na prvenstvu so povedli, sploh prvič rezultatsko dobili tretjino.

Slovenci (na prsih so v spomin na preminulega Cveta Pretnarja nosili črne trakove) so za razliko od uvodnih srečanj tega začeli odločno, trdno v obrambi, pa tudi več samozavesti je bilo zaznati. Obračun bi se sicer lahko obrnil tudi v drugo smer, če tokrat sreča ne bi zapustila Madžarov, ki so grešili prazen gol, zadeli okvir vrat ali pa jim je nekatere poskuse po slovenskih napakah preprečil Gašper Krošelj. A, kot kaže, je bil ekipni duh dovolj močan, da je tudi srečo prvič na prvenstvu povlekel na stran risov. Za te so zadeli še kapetan Jan Urbas, Boštjan Goličič in Sabahudin Kovačević.

"Doseči prvi zadetek je največji užitek. Naš cilj je bil začeti odlično, sprožiti čim več strelov proti nasprotnikovim vratom, nadaljevati igro, ki smo jo igrali že prej, narekovati tempo. Tega smo se bolje držali kot na prejšnjih tekmah, kar se je videlo na ledu. Trenerji so nas odlično pripravili na Madžare, analizirali so njihovo igro, vedeli smo, kaj pričakovati, da bo zelo zahtevna tekma, da bo glasno, da se ne bo veliko slišalo. Mi smo uporabili naše noge, vsi smo izjemno kondicijsko pripravljeni, tako da kljub veliko minutam igre nismo imeli veliko težav," je bil prešerne volje najboljši igralec srečanja na slovenski strani, branilec Magovac.

Delali, kar so se dogovorili

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Močno je odleglo tudi Urbasu, ki se je zmagovitega zadetka iskreno veselil, po zmagi pa čestital vsakemu članu ekipe: "Vedeli smo, da je to to, da smo izgubili, kar smo lahko izgubili. Ni nam preostalo drugega kot zmagati. S fanti smo se usedli, pogovorili, dogovorili in točno to smo delali. Zavedali smo se, da bo Madžare doma podprlo enkratno občinstvo, da bo težko, da bo vroče, da bo slab led. Takoj od začetka smo pritisnili. Mislim, da smo nasprotnika prisilili, da je delal napake, končno smo prišli v vodstvo. Ko enkrat vodiš, je vsekakor lažje igrati. Čestitke fantom, to je bila ena res zelo prigarana zmaga. Takoj smo se dogovorili, da moramo igrati enostavno in z veliko energije. Mislim, da smo danes to pokazali in zasluženo zmagali."

Odločali bosta igra z igralcem več in manj

Kljub zmagi napake čez noč niso izginile, na kar je po srečanju opozoril tudi selektor Kari Savolainen. V oči pa bode tudi neizkoriščena igra z igralcem več, iz 14 poskusov na tem prvenstvu Slovenija ob power-playu še ni zadela, spet pa je dobila zadetek ob igralcu manj (četrtega iz 14 penalty killingov).

"Power-play je zagotovo ena od stvari, ki jih moramo popraviti. Že pred turnirjem sem povedal, da bosta tako igra z igralcem več kot manj odločala prvenstvo. To moramo popraviti in kakšen zadetek še doseči iz teh položajev," je Cerkničan nakazal, kje je največ prostora za izboljšave, in ob tem poudaril, da je zmaga zelo pomembna za slačilnico.

Kljub porazu z Veliko Britanijo in Poljsko so Slovenci še vedno v igri za napredovanje v elito, a tudi v tisti za nazadovanje v nižji razred. Foto: Getty Images

Osredotočajo se nase

Slovenija se je po zmagi vsaj nekoliko izvila iz neugodnega položaja in zapustila zadnje mesto. Trenutno je v krogu treh reprezentanc četrta. Še vedno so zanjo igrajo vsi trije scenariji: obstanek, napredovanje med elito in nazadovanje v tretji razred hokeja. Danes ima prost dan, v petek in soboto pa sledita obračuna s Kazahstanom in Italijo, ki imata pri vrhu šest točk.

"Ne glede na to, kakšni razpleti so na drugi tekmah, mi vsako tekmo potrebujemo zmago. O drugih ne razmišljamo, moramo razmišljati le o sebi. Vemo, kakšno kakovost imamo in kaj še lahko naredimo na turnirju. Zdaj sledi regeneracija, nato pa se bomo posvetili naslednjim tekmece, o katerih še nismo razmišljali, saj smo se osredotočali le na tekmo z Madžari," je ob koncu pogovora s sedmo silo dejal Urbas.

Preostala kroga SP:



Četri krog Četrtek, 26. april

19.30 Poljska – Madžarska Petek, 27. april

16.00 Kazahstan – Slovenija

19.30 Italija – Velika Britanija

Peti krog Sobota, 28. april

12.30 Kazahstan – Poljska

16.00 Slovenija – Italija

19.30 Madžarska – Velika Britanija

Lestvica:

1. Kazahstan 3 tekme - 6 točk

2. Italija 3 - 6

.....................................................

3. Velika Britanija 3 - 6

4. Slovenija 3 - 3

5. Poljska 3 - 3

....................................................

6. Madžarska 3 - 3



*prvo in drugouvrščena reprezentanca napreduje med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B