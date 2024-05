Bled dobil hokejsko SP do 20 let

Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine na Češkem je mednarodna hokejska zveza IIHF določila prireditelje prvenstev nižjih kategorij naslednje leto. Slovenija je dobila organizacijo svetovnega prvenstva za moške do 20 let na Bledu.

Naslednje leto bodo najboljši hokejisti igrali na Švedskem in Danskem. Razvrstitev ekip v predtekmovalni skupini bo znana po koncu letošnjega SP, tako da za zdaj slovenski hokejisti še ne vedo, ali bodo igrali v Stockholmu ali Herningu.

IIHF je na rednem kongresu v Pragi določila tudi prireditelja elitnega SP za leto 2028, gostiteljica bo Francija, prizorišči pa Lyon in Pariz. Francija bo najboljše na svetu gostila tretjič po letih 1951 in 2017.

Naslednje leto bo drugoligaško SP potekalo v Romuniji v Sfantu Gheorgheju.

Slovenska ženska članska reprezentanca bo tekmovala na SP divizije I (skupina B), ki bo v prvi polovici aprila v Dumfriesu na Škotskem. Slovenke so tam leta 2019 v Diviziji II (skupina A) osvojile prvo mesto. Naslednje leto se bodo pomerile z izbranimi vrstami Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Latvije in Velike Britanije.

Slovenska moška reprezentanca do 20 let bo, po uvrstitvi v višji kakovostni razred decembra lani, v prihodnji sezoni nastopila na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A), ki bo od 9. do 15. decembra letos potekalo na Bledu. Slovenci se bodo na domačem ledu udarili z ekipami Avstrije, Danske, Francije, Madžarske in Norveške.

Slovenska moška reprezentanca do 18 let se bo v prihodnji sezoni prav tako preizkušala v višjem kakovostnem razredu ter nastopila na svetovnem prvenstvu Divizije I (skupina A), ki bo od 20. do 26. aprila 2025 potekalo na Madžarskem, predvidoma v Szekesfehervarju.