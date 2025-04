Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek z drugo finalno zmago (2:0) nad HDD Sij Acroni Jesenice ekspresno končali finale državnega prvenstva in osvojili 20. naslov slovenskega prvaka za ljubljanski hokej v samostojni državni. Glavni trener Ljubljančanov Andrej Tavželj je bil po osvojenem pokalu razumljivo zadovoljen, a ob tem se je spraševal o smiselnosti zdajšnjega sistema državnega prvenstva in potrdil, da bo prihodnjo sezono znova začel kot pomočnik trenerja. Trenerske vajeti Olimpije bo prevzel Kanadčan Ben Cooper, ki je zadnje štiri sezone deloval pri prvaku lige ICE Red Bull Salzburg. Trener Jesenic Niko Eronen je po porazu pohvalil varovance, na katere je zelo ponosen, o tem, kaj prinaša njegova prihodnost, pa je še prezgodaj govoriti.

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so novi, stari državni prvaki. V finalu so upravičili vlogo favoritov in ljubljanskemu hokeju priborili 20. naslov slovenskih prvakov - Olimpija jih je osvajala z različnimi pravnimi subjekti.

Že torkova prva finalna tekma je hitro razstrla razlike v kakovosti lige ICE, v kateri igra Olimpija, in Alpske lige, v kateri domujejo Jeseničani. A železarji se po uvodnem porazu (1:4) pred številčnimi domačimi gledalci niso zlahka pustili, v petek so v Hali Tivoli bili del tekme boljši nasprotnik, v igri jih je držal tudi vratar Žan Us, a na koncu je pretehtala kakovost zeleno-belih. Ti so z goloma Jake Sodje in Marcela Mahkovca zmagali z 2:0 in ekspresno, v štirih dneh odločili zmagovalca.

"Zelo sem vesel, da so se fantje odzvali, kot so se. Na prvi tekmi je bila razlika med ligama precej vidna, videlo se je, da prihajamo z višje ravni. Pred drugo tekmo pa smo pričakovali, da bodo Jeseničani dali vse od sebe. Začutili so, kako mi igramo, imeli so boljši odziv, postajali so hitrejši. Zavedali smo se, da ne bo lahko, imeli smo veliko priložnosti, če bi jih izkoristili, bi nam bilo lažje. Jeseničani so pokazali, da so lahko nevarni, druga tretjina je bila njihova, a se nam je uspelo zbrati, odigrati do konca, zadržati vodstvo in osvojiti naslov," je po osvojeni lovoriki dejal trener zmajev Andrej Tavželj.

"Na koncu smo zdaj vsi zadovoljni. Ne vem pa, kaj bi bilo, če bi bili na drugi strani, če se nam pred polno dvorano po dveh mesecih čakanja ne bi izšlo po našem načrtu." Foto: Aleš Fevžer

"Je to res cena?"

Tako tribune dvorane Podmežakla kot Tivolija, kjer se je v petek zbralo okoli štiri tisoč gledalcev, so znova pokazale, koliko slovenski hokejski publiki, ne glede na stanje rivalov, pomeni derbi. To sta bila edina derbija to sezono.

Tavželj se je po koncu spraševal o smiselnosti finala, kakršen je bil letošnji, ko je Olimpija zgodaj končala regionalno sezono – že 25. februarja –, nato pa skoraj dva meseca čakala, da so regionalno klubsko sezono končali še Jeseničani, ki so zaigrali v finalu Alpske lige.

"Teh derbijev res manjka, a sam sem zagovornik tega, da so v pravem trenutku. Dva meseca sem se tolkel po glavi, kaj narediti z ekipo, kako jo pripraviti, kako motivirati. Bilo je težko, na koncu je super, ker smo zmagali, a moramo se vprašati, ali je to res cena, ki jo moramo kot ekipa plačati. Na koncu smo zdaj vsi zadovoljni. Ne vem pa, kaj bi bilo, če bi bili na drugi strani, če se nam pred polno dvorano po dveh mesecih čakanja ne bi izšlo po našem načrtu."

Derbiji - magnet za navijače. Foto: Aleš Fevžer

Tavželj se vrača kot pomočnik, Cooper prevzema glavno trenersko vlogo Ben Cooper Foto: Guliverimage Tavželj se bo zdaj s kar nekaj varovanci priključil reprezentanci v pripravah na majsko svetovno prvenstvo kot pomočnik selektorja Eda Terglava, prihodnjo sezono pa bo pri Olimpiji začel kot pomočnik trenerja. Glavni trener zmajev bo namreč postal Kanadčan Ben Cooper. 48-letnik, ki je med letoma 2014 in 2019 deloval v trenerskem štabu Vancouver Canucks in Florida Panthers v ligi NHL, je zadnje štiri sezone služboval pri serijskemu prvaku lige ICE Red Bull Salzburgu.

Petkova tekma je bila zadnja v karieri kapetana Olimpije Žige Pavlina, ki bo ostal del ljubljanskega kluba, v katerem bo v drugo kariero vstopil kot vodja ekipe.

Kaj je povedal po finalu, si lahko ogledate v spodnjem videu:

Finski trener Jesenic Niko Eronen je ponosen na svojo ekipo. Foto: Aleš Fevžer

Eronen: Osnovni cilj smo izpolnili

Jeseničani so po Alpski ligi, v kateri so v finalu izgubili s Zell am Seejem, še drugi finale končali s srebrom. Finski trener Niko Eronen je bil po koncu sezone ponosen na svojo zasedbo.

"Veliko smo se naučili iz prve tekme, ko so nas tekmeci presenetili. Tokrat smo poskušali več napadati, a se je Olimpija dobro branila, tako da nam ni dala veliko priložnosti. Sem pa vesel, da se v nobenem trenutku nismo predali, kar je dobra stvar. Na to sem res ponosen," je po koncu razlagal 36-letnik, ki je Jesenice prevzel pred to sezono in jih vodil do dveh finalov.

Čeprav so obrazi takoj po porazu kazali razočaranje, pa je jeseniški trener ob povzetku sezone dejal, da so izpolnili osnovni cilj – vrnitev Jesenic na hokejski zemljevid. Foto: Aleš Fevžer

"Na splošno sem zelo zadovoljen s to sezono. Naš primarni cilj je bil, da Jesenice po prejšnji sezoni, ki ni bila tako dobra, vrnemo na hokejski zemljevid. Mislim, da nam je to v veliki meri uspelo narediti. Osvojili smo dve srebrni kolajni. Ni idealno, a bili smo blizu. To je bil naš maksimum. Ekipo sem skozi sezono poskušal prepričati, naj verjame vase, naj se zaveda svoje moči in naj se ne obremenjuje s tem, kaj si drugi mislijo o njej in kaj govorijo. Ponosen sem na fante, na to, da smo skupaj verjeli v proces," še pravi Finec, ki o prihodnosti še ni želel govoriti.

"Klasičen odgovor v trenutkih po sezoni je, da je prezgodaj govoriti o prihodnosti. Zdaj bom še nekaj dni preživel z ekipo, naslednji teden pa se vračam na Finsko. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost."

"Ko na koncu potegnemo črto, moramo biti zadovoljni, čeprav je takoj po tekmi seveda še prisotno razočaranje," je dejal Žan Us. Foto: Aleš Fevžer

Us: Čeprav je takoj po tekmi prisotno razočaranje, moramo biti zadovoljni

"Z Olimpijo smo se v teh dneh srečali sploh prvič to sezono, tako da je bilo težko napovedovati, kako bo. Želeli smo jih malo presenetiti, glede na to, da oni dolgo niso bili v tekmovalnem ritmu, mi pa smo bili. Na Jesenicah smo bili po rezultatu malo bolj oddaljeni, kot smo bili tokrat. Menim, da smo se na obe tekmi dobro pripravili, odigrali zelo disciplinirano. Škoda, da nismo tokrat dosegli kakšnega gola, da bi morda izenačili in bi bilo morda še malo bolj zanimivo. A ko na koncu potegnemo črto, moramo biti zadovoljni, čeprav je takoj po tekmi seveda še prisotno razočaranje," je po koncu finala dejal vratar Us.

Odgovora na to, ali se bo v pripravah na prvenstvo pridružil reprezentanci, ni imel: "Za zdaj še nič ne vem. Kot vem, bodo po finalu povedali, kdo bo vpoklican. Želja je vedno prisotna, vedno bi se priključil reprezentanci. Tako kot bodo odločili, bo."