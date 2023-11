Ameriška okrepitev ljubljanskih hokejistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški hokejist Charlie Dodero bo dopolnil vrste branilcev SŽ Olimpije, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Dodero je stari znanec avstrijske hokejske lige ICE, saj je med leti 2019 in 2022 dve sezoni igral v Gradcu in eno na Dunaju.