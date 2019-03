Olimpija dobila polfinalnega nasprotnika

Po sedmi četrtfinalni tekmi med Lustenauom in Red Bull Salzburg II je znan še zadnji polfinalist Alpske lige. To je Lustenau, ki je na odločilnem srečanju Salzburžane premagal s 3:2. V polfinalu se bo pomeril s HK SŽ Olimpija, ki je v četrtfinalu izločil Ritten. V drugem polfinalnem paru se bodo udarili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in Val Pusteria. Polfinale se začne v ponedeljek.

Olimpija in Lustenau sta se v rednem delu tekmovanja srečala dvakrat. Na novembrski tekmi so s 3:0 zmagali Avstrijci, na februarski pa s 5:2 Ljubljančani. Jesenice in Pustertal sta v rednem delu palice prav tako prekrižala dvakrat, obakrat so zmagali Italijani (6:2, 4:1).

Polfinale, v katerem bodo igrali na tri zmage, se bo začel v ponedeljek. Prvi tekmi bosta v Ljubljani in v Italiji.

