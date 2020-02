Jeseničani gostijo ekipo, ki jim je zadala zadnji poraz, Olimpija v Italiji

Lestvica skupine za razvrstitev

1. Ritten 1 tekma – 6 točk (3)

2. Val Pusteria 1 – 5 (2)

3. HK SŽ Olimpija 1 – 4 (4)

4. HDD Sij Acroni Jesenice 1 – 3

5. Cortina 1 – 1 (1)

5. Asiago 1 – 0

*() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.