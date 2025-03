Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice zvečer začenjajo polfinale Alpske lige, v katerem se bodo na štiri zmage borili z branilcem naslova Rittnom. Uvodna tekma bo zvečer v Italiji, cilj železarjev pa le en: preboj v finale. V drugem polfinalu se bosta pomerila Zell am See in Wipptal Broncos Weihenstephan.

V boju za lovoriko Alpske lige so ostala le še štiri moštva, tudi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so v četrtfinalu po petih tekmah s 4:1 v zmagah izločili Cortino in si zagotovili polfinalno vstopnico.

Četrto polfinalno srečanje

Na tekmeca so morali počakati prav do odločilne sedme, sobotne tekme, na kateri je branilec naslova Ritten strl odpor Merana in napredoval kot zadnji. V polfinalu se bo Ritten pomeril prav z Jeseničani. Gre za obračun prvakov zadnjih dveh sezon – železarji so slavili leta 2023, ko so v polfinalu izločili prav zdajšnjega tekmeca, italijanska zasedba pa lani.

Kluba se v končnici merita tretjič, prav vedno sta si naproti stala v polfinalu, leta 2018 je bil uspešen Ritten, v letih 2022 in 2023 pa Jeseničani. V tej sezoni sta se pomerila šestkrat, petkrat v Alpski ligi in enkrat v celinskem pokalu, s 4:2 v zmagah vodi Ritten, a končnica je zgodba zase.

Jeseničani so v četrtfinalu s 4:1 izločili Cortino. Foto: Aleš Fevžer

"Če bomo igrali na svoji najvišji ravni, nas prav nihče ne more ustaviti"

"Naš cilj je zelo jasen in to je biti prvak. Zavedamo se, da če bomo igrali na svoji najvišji ravni, nas prav nihče ne more ustaviti." Foto: Aleš Fevžer Varovanci finskega trenerja Nika Eronena so odločeni, da naslov vrnejo na Jesenice. "V glavi imam samo en cilj in to je vrniti pokal Alpske lige tja, kamor spada – na Jesenice," je za uradno spletno stran kluba na vprašanje, kaj mu daje največjo motivacijo, dejal s štirimi goli na petih tekmah končnice prvi strelec gorenjske zasedbe Jaša Jenko.

"Meni in ekipi ni pomembno, proti komu se bomo borili v polfinalni seriji. Naš cilj je zelo jasen in to je biti prvak. Zavedamo se, da če bomo igrali na svoji najvišji ravni, nas prav nihče ne more ustaviti. Vsako ekipo bomo morali premagati, da pridemo do svojega cilja, in pri tem bomo zelo vztrajni, pa naj nam nasproti stoji katerakoli ekipa. V vsako tekmo bomo vstopili stoodstotno. Grizli bomo in se borili od prve do zadnje minute. To je edini način, da osvojimo svoj cilj in pridemo do finala. Vključili pa bomo tudi malo več fizične igre," je, še preden je bilo jasno, kdo bo jeseniški polfinalni tekmec, v klubski mikrofon dejal Jenko, ki pričakuje bolj fizičen hokej kot v četrtfinalu in manj golov.

Jeseničani bodo četrtfinalno serijo na štiri zmage odprli ob 20. uri v Italiji, druga tekma, prva domača, pa bo v četrtek ob 19. uri v dvorani Podmežakla.

Zell am See Marcela Rodman, ki je bil v prvem delu prvi, se bo za finale meril z Wipptal Broncos Weihenstephan. Foto: www.alesfevzer.com

V drugem polfinalnem paru se bosta pomerila Zell am See, ki ga s trenerske klopi vodi slovenski trener Marcel Rodman, in Wipptal Broncos Weihenstephan. Rodmanovi so v četrtfinalu s 4:0 izločili Bregenzerwald, Vipiteno pa je bil brez poraza boljši od Kitzbühela.

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi

Torek, 25. marec:

