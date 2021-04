V živo: Olimpija rešeta mrežo Avstrijcev, boleč konec alpske sezone za Jesenice

Jeseničani so na odločilni peti tekmi polfinala Alpske lige z 1:2 izgubili z Asiagom in obstali pred vrati finala.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na odločilni peti polfinalni tekmi Alpske lige z 1:2 izgubili z Asiagom in obstali pred vrati finala. Pravkar v Tivoliju poteka še drugo odločilno polfinalno srečanje, člani HK SŽ Olimpija gostijo Lustenau. Že v šesti sekundi je Ljubljančane v vodstvo popeljal branilec Aleksandar Magovac. Finale se bo začel v torek.

Alpska liga, polfinale

Sobota, 17. april

HK SŽ Olimpija : Lustenau 4:0* (4:0, -:-, -:-) /2:2/

Magovac 1. (Štebih, Mušič), Pance 12. (Logar, Vallerand, PP1), 19. (Ropret, Logar), Zajc 12. (Vidmar, Brus)



HDD Sij Acroni Jesenice : Asiago 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) /2:3/

Sodja 24. (PP1); Marchetti 34., 38. //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage.

Danes bo konec dvomov o tem, kdo se bo v tej sezoni v finalu potegoval za lovoriko Alpske lige. Prvi finalist je po novem hudem boju v polfinalni seriji postal Asiago, ki je s tesno zmago v Podmežakli (2:1) končal alpsko sezono Jeseničanov.

V dosedanjem poteku polfinala so Jeseničani in Italijani dvakrat igrati podaljšek. Na prvi tekmi v Podmežakli je domača ekipa slavila z zadetkom v 73. minuti, potem pa je na naslednjih dveh priložnost za kaj več zapravila s črnimi obdobji na tekmah. Izenačen je bil tudi četrti dvoboj, ki so ga Jeseničani v gosteh dobili s 3:2 in izsilili peto tekmo.

Na tej v prvi tretjini ni bilo zadetkov, v 24. minuti je Jaka Sodja Gorenjcem ob igralcu več priigral vodstvo. Še v isti tretjini je Asiago prišel do preobrata, potem ko je v 34. in 38. minuti Žana Usa premagal Michele Marchetti.

Železarji so v zadnjem delu iskali gol priključka, a je Asiago zapiral poti proti golu. Bolj kot se je obračun bližal koncu, bolj vroče je bilo na ledeni ploskvi. Ozračje so dodatno razvnele nekatere sodniške odločitve, nad katerimi domačimi niso bili navdušeni. Dobri dve minuti pred koncem je imel priložnost Blaž Tomaževič, a je bil vratar gostov Gianluca Vallini na mestu. Takoj zatem je bil zaradi udarca s palico Tomaževič še izključen, kar je dodatno otežilo delo domačim, ki so poskusili tudi brez vratarja, a neuspešno.

Jeseničani so tako še četrtič obstali v polfinalu, Asiago pa si je prvič po sezoni 2017/18, ko je bil prvak, zagotovil finalno vstopnico.

Olimpija je po dveh polfinalnih zmagah dvakrat izgubila. Zvečer šteje le zmaga. Foto: Vid Ponikvar

Dve uri pozneje sta na led dvorane Tivoli stopili moštvi Olimpije in Lustenaua. Ljubljančani so redni del končali na prvem mestu, Avstrijci na devetem, tako da so si končnico priigrali šele po dodatnih bojih. Branilci naslova iz slovenske prestolnice so favoriti para, čeprav se tej priponki vselej radi izognejo, saj pravijo, da je play-off povsem druga zgodba.

Olimpija je serijo po neprepričljivi igri začela z domačo zmago (4:2), nato v gosteh slavila s kar 8:0 in si priigrala zaključna ploščka za finale. A nato oba zapravila. Najprej je na tretjem obračunu doma izgubila z 1:2, nato z istim rezultatom še na gostovanju. Ob obeh porazih Olimpije je pri avstrijski ekipi blestel vratar Anthony Morrone (ubranil je 73 od 75 strelov), ki ga je trener Mike Flanagan v tej seriji aktiviral šele po dveh porazih z Lukasom Reihsom v vratih.

Brez slovenskega finala

Če se bo Olimpija uvrstila v finale Alpske lige, bo finale državnega prvenstva z Jesenicami odigrala po koncu alpske sezone.