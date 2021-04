Hokejisti HK SŽ Olimpija so polfinale Alpske lige, v kateri branijo naslov iz leta 2019 (lani prvaka zaradi predčasno končane sezone ni bilo), začeli z zmago. Polfinalnega nasprotnika Lustenau so premagali s 4:2. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo polfinale proti Asiagi ob 20.30 odprli v dvorani Podmežakla. V finale bo napredoval tisti, ki bo prvi zmagal trikrat.

Vsi polfinalisti so s četrtfinalnim tekmecem opravili brez poraza. Olimpija je s 3:0 v zmagah izločila Vipiteno, Jeseničani so končali sezono Gardene, Asiago pa Cortine. Le Lustenau, ki je zaradi težav s koronavirusom v taboru četrtfinalnega nasprotnika Pustertala serijo začel z zamudo, je napredoval z 2:0 v zmagah.

Prav z avstrijskim moštvom se v polfinalu merijo Ljubljančani, ki so redni del končali na prvem mestu in so favoriti polfinalnega para, čeprav so večkrat poudarili, da je končnica zgodba zase. Zmaji so na uvodni polfinalni tekmi na koncu upravičili vlogo favorita, Lustenau nadstreljali (45:23) in ga premagali s 4:2.

Hitra zadetka ob koncu prvega dela, najprej je po strelu Marca-Oliviera Valleranda zadel Nik Simšič, nato je bil po protinapadu uspešen še Žiga Pešut, sta nakazala, da bodo domači prišli do prednosti. Na začetku druge tretjine so gostje sicer znižali, a so potem v ekipi iz Tivolija hitro odgovorili. Ob še dveh poskusih, ki sta končala v okviru vrat, je nato za novo prednost dveh golov poskrbel Nejc Brus.

V zadnjem delu so domači večji del nadzorovali tekmo, Aleš Mušič pa je številčno prednost kronal za vodstvo s 4:1. Gostje so nato ob "power-playu" pet minut pred koncem sicer znižali, toda Ljubljančani niso dovolili še kakšnega presenečenja in so se ubranili, tudi ob poskusu gostov brez vratarja zadnjo minuto in pol.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Z rezultatom zadovoljni, z igro ne

Tudi tokrat Olimpijina igra, predvsem v obrambni tretjini, ni bila najbolj prepričljiva, na kar je po zmagi opozoril izkušeni branilec Luka Vidmar. "Z igro ne moremo biti zadovoljni, z rezultatom pa, a v končnici štejejo zmage. Naredili smo preveč napak v defenzivni tretjini, tranzicija je bila danes preslaba, tako da smo težko razvili neko svojo igro v napadalni tretjini, po kateri smo znani. To bo treba popraviti do naslednje tekme," je po zmagi v mikrofon Šport TV dejal 34-letnik.

Nasprotnika bosta palice znova prekrižala v soboto v Avstriji.

Železarji pozno zvečer nad neugodne Italijane

Ob 20.30 bo pestro v dvorani Podmežakla, kjer bodo varovanci Mitje Šivica pričakali drugega italijanskega nasprotnika v letošnji končnici. V četrtfinalu so sicer brez poraza izločili Gardeno, a so morali za prav vsako zmago garati do zadnjega zvoka sirene, večkrat pa jih je reševal vratar Žan Us. Jeseničani se bodo za finale udarili z Asiagom. Foto: Grega Valančič/Sportida

S polfinalnim tekmecem Asiagom (redni del je končal dve mesti za drugimi železarji), prvakom tekmovanja iz sezone 2017/18, so se Jeseničani letos udarili dvakrat. Na prvem medsebojnem dvoboju so Italijani doma zmagali s 3:0, na Gorenjskem pa vodili z 0:2, a so nato železarji priredili preobrat in na krilih Francesca Pinellija, ki se je pred časom vrnil v Kanado, po podaljšku zmagali s 3:2.

"Predvsem si želim, da bomo polfinale začeli bolj sproščeno, da ne bo toliko raztrgane igre, kot je je bilo v četrtfinalu. Dobro bi bilo tudi, da bi bili tudi bolj učinkoviti, saj bo to malo razbremenilo Žana. Če bomo tako igrali in zmagovali ter se uvrstili v finale, takoj podpišem," je pred začetkom polfinala dejal kapetan Jesenic Andrej Tavželj.

Jeseničani se od priključitve tekmovanju še nikoli niso uvrstili v finale, Asiago pa je bil v zadnjih štirih letih dvakrat finalist (leta 2017 je izgubil z Rittnom, leto zatem ga je premagal).

Polfinale igrajo na tri zmage. Drugi tekmi bosta v soboto.

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi Četrtek, 8. april

HK SŽ Olimpija : Lustenau 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) /1:0/

Simšič 17., Pešut 19., Brus 27., Mušič 45. (PP1); Wallenta 24., D`Alvise 55. (PP1) 20.30 HDD Sij Acroni Jesenice – Asiago



PP1-zadetek z igralcem več //-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage; preostali termini: 10., 13., 15., 17. april

Preberite še: