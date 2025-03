Bo Podmežakla ostala neosvojljiva trdnjava?

Četrtek prinaša drugi tekmi polfinala Alpske hokejske lige. Jeseničani, ki so v torek po podaljšku z 2:1 premagali Ritten, bodo nocoj ob 19. uri zaigrali še pred domačimi navijači. V Podmežakli v končnici letošnje Alpske lige sploh še niso izgubili. Bo tako tudi ostalo? V drugem polfinalu Zell am See Marcela Rodmana z 1:0 v zmagah vodi proti ekipi Wipptal Broncos Weihenstephan. Druga tekma bo danes ob 20. uri v Sterzingu.