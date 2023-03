Jeseničani imajo pripravljene metle

Hokejistom HDD Jesenic do finala Alpske lige manjka le še ena zmaga. Priložnost, da pridejo do nje, imajo že danes od 20. uri v gosteh pri Rittnu na četrti tekmi polfinala. Železarji so dobili vse tri dosedanje tekme v seriji z južnotirolskim klubom in ga lahko nocoj odpravijo s t. i. metlo.