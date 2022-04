Jeseničani si lahko priigrajo zaključni plošček za prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice je tretja finalna tekma Alpske lige proti Asiagu. Italijani so finale odprli z domačo zmago, na drugi tekmi pa so po preobratu in podaljšku zmagali železarji. Serija, v kateri igrajo na tri zmage, je pred večernim srečanjem izenačena. Zmagovalec današnjega dvoboja si bo priigral zaključni plošček za naslov prvaka, ki ga bo lahko izkoristil v soboto v dvorani Podmežakla.