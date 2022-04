Jeseničani do pomembne zmage!

Hokejisti Jesenic so po hudem boju po podaljšku strli Asiago in izenačili finalno serijo.

Hokejisti Jesenic so po hudem boju po podaljšku strli Asiago in izenačili finalno serijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na drugi finalni tekmi Alpske lige s 4:3 v podaljšku premagali Asiago in serijo na tri zmage izenačili (1:1). Tretja tekma, na kateri si bo zmagovalec priigral zaključni plošček za naslov prvaka, bo v četrtek v Italiji. Izkoristil ga bo lahko v soboto v dvorani Podmežakla.

Jeseničani so svoj prvi finale v tem tekmovanju začeli s porazom na gostovanju (1:4), Asiago ima prednost domačega terena zaradi boljšega izhodišča na lestvici pred končnico, danes pa so igrali še prvo finalno domačo tekmo. Na koncu so po zapravljenem začetnem vodstvu vendarle zmagali po podaljšku.

Začetek dvoboja starih znancev se je začel po željah železarjev. Nejc Brus se je v sedmi minuti odločil za nenaden strel po prodoru in v prvi nevarni akciji domačih zadel. A gostje so hitro dogovorili in po izgubljenem sodniškem metu pred vrati Oscarja Fröberga prišli do neoviranega strela za izenačenje.

Luka Ulamec je v 16. minuti poskrbel za drugo vodstvo Jesenic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Toda prva tretjina se je vseeno končala z vodstvom domačih, za katerega je poskrbel Luka Ulamec, ko je z nenadnim strelom presenetil Gianluco Vallinija.

Nadaljevanje je bilo nato slabše za domačo zasedbo. Najprej so po vsega 22 sekundah dovolili Asiagu, da je izenačil, potem pa so skušali spet priti do prednosti, vendar neuspešno. Ubranili so se tudi številne prednosti Asiaga, sami pa v "power-playu" tudi niso zadeli. V eni do akcij Asiaga se je z odlično obrambo izkazal Fröberg, toda nato so gostje izkoristili nezbranost domačih, ki niso znali poslati ploščka izpred svojega gola, ter v 38. minuti povedli.

V tretji tretjini so železarji imeli rahlo premoč, toda Italijani so dobro ustavljali njihove napade. V zadnjih desetih minutah so Jeseničani stopnjevali napade, kar je nazadnje izkoristil Luka Ščap in v 53. minuti spet poskrbel za veselje v Podmežakli. Štiri minute pred koncem pa je Erik Svetina s silovitim strelom zadel le stičišče prečke in vratnice, tako da je šla tekma v podaljšek.

Tik pred koncem rednega dela so si Italijani prislužili kazen, prednost igralca več pa je nato že po minuti podaljška izkoristil Jesperi Viikilä in poskrbel za to, da so Jeseničani v finalu spet v igri za končni uspeh.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prigarana zmaga"

"Prigarana zmaga. Vedeli smo, da bo točno takšna tekma, kot je bila. Odigrali smo solidno tretjo tretjino in zasluženo izenačili. Na koncu se nam je poklopil tudi power-play. Menim, da smo danes zasluženo zmagali. V Italijo gremo z dobrimi občutki, serija je izenačena. Nič še nismo naredili, gremo tekmo po tekmo. Narediti moramo dobro analizo, kaj smo naredili narobe, kaj lahko izboljšamo, in se pripraviti na naslednjo tekmo," je po pomembni zmagi za Šport TV dejal Eric Pance.

V četrtek v Italijo

Ekipi bosta spet na delu v četrtek, ko bosta palici prekrižali v Italiji. Zmagovalec si bo priigral zaključni plošček, ki ga bo lahko v soboto izkoristil v dvorani Podmežakla. Če bo po sobotni tekmi serija znova izenačena, bo zmagovalca odločila peta tekma v Italiji (19. aprila).