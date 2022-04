Jeseničani finale Alpske lige začeli s porazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Jesenic so finale Alpske lige proti Asiagu začeli s porazom (1:4).

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na prvi finalni tekmi Alpske lige na gostovanju pri Asiagu izgubili z 1:4. Druga tekma serije, v kateri igrajo na tri zmage, bo v torek v dvorani Podmežakla.

Oslabljeni Jeseničani, ki so igrali brez Nejca Stojana, Davida Planka ter Saša Rajsarja in Timoteja Kočarja, ki sta predčasno končala sezono, so na svoji prvi finalni tekmi, odkar nastopajo v alpski ligi, zabeležili poraz. Usodna je bila predvsem črna minuta ob koncu druge tretjine.

Čeprav se je prva tretjina končala brez golov, sta si obe ekipi priigrali kar nekaj lepih priložnosti. Jeseničani so sicer več streljali (14:10), bližje zadetku pa so bili domači.

V drugem delu igre so železarji izkoristili tretjo priložnost ob igri s hokejistom več. Jaša Jenko je v 30. minuti v gneči pred domačim vratarjem plošček poslal v mrežo za vodstvo Jeseničanov. Italijanov to ni presekalo, ob koncu druge tretjine so v razmaku vsega 58 sekund povsem preobrnili izid.

Najprej je za izenačenje v 37. minuti po lepem preigravanju poskrbel Anthony Salinitri, v vodstvo pa je Asiago prišel po strelu Lorenza Casettija, ko je plošček na poti do vrat spremenil smer in premagal Oscarja Fröberga (25 obramb) v jeseniških vratih. Na začetku zadnje tretjine je Jeseničane dokončno presekal še tretji zadetek domačih, ko je bil na pravem mestu Jose Antonio Magnabosco.

Čeprav so varovanci Nika Zupančiča v zadnjih dobrih treh minutah poskusili tudi brez vratarja in nevarno pretili, Gianluce Vallinija (33 obramb) niso več premagali. Za nameček je v prazno mrežo za končni izid plošček poslal še Cameron Ginnetti.

Druga tekma v seriji, v kateri igrajo na tri zmage, bo v torek v Podmežakli (19.00). Tretja tekma bo v Asiagu v četrtek (20.30), morebitni četrta in peta pa 16. (Jesenice) oz. 19. aprila (Asiago).

Alpska liga, finale, prva tekma* Sobota, 9. april

Asiago : HDD Sij Acroni Jesenice 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) /1:0/

Strelci: 0:1 Jenko (Pance, Elo, 30.), 1:1 Salinitri (Magnabosco, 37.), 2:1 Casetti (Marchetti, 38.), 3:1 Magnabosco (Iacobellis, 44.), 4:1 Ginnetti (60.).

Kazenske minute: Asiago 6, Sij Acroni Jesenice 6 minut.



//razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage.

